Como consta em um comunicado oficial da entidade europeia, o RB Leipzig vai receber, durante a atual e longa pausa para jogos de seleções, um valor equivalente a 353 mil euros pelos 16 jogadores liberados no total.

Com isso, o clube da Saxônia é o representante europeu remunerado de forma mais generosa. Ao todo, uma quantia de 31,5 milhões de euros foi distribuída a 611 clubes diferentes. Para as duas temporadas da Liga das Nações de 2024/25 e 2026/27, está previsto um volume total de 104 milhões de euros.

A UEFA não informou em seu comunicado em quais posições ficaram os outros representantes alemães, como Bayern de Munique ou Borussia Dortmund. No âmbito do programa de apoio aos clubes da UEFA, os clubes recebem 3.845 euros por jogador utilizado, por partida.

Para a Eurocopa de 2028 (incluindo as Eliminatórias), por outro lado, haverá uma compensação com base em jogador por dia. Segundo a UEFA, os clubes podem esperar, nesse sentido, por um montante de 140 milhões de euros. Para as temporadas da Liga das Nações de 2024/25 e 2026/27, assim como a Eurocopa de 2028, a entidade europeia vai distribuir, portanto, um total de 244 milhões de euros.

"O programa de apoio aos clubes reconhece a contribuição essencial que os clubes dão para o sucesso do futebol de seleções nacionais. No âmbito deste programa, distribuímos parte das receitas da UEFA EURO e da UEFA Nations League a clubes de toda a Europa, tanto profissionais quanto amadores", afirmou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

Nasser Al-Khelaifi, presidente da European Football Clubs (EFC), disse: "O programa de apoio aos clubes é uma parte muito importante da parceria estratégica entre a UEFA e a EFC. Seu alcance e seu impacto são evidentes: mais de 600 clubes de todos os portes se beneficiam deste primeiro pagamento. Com isso, reconhece-se a contribuição essencial que os clubes dão ao futebol internacional."