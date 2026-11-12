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O atacante do Tottenham Hotspur Xavi Simons falou sobre o enorme desgaste psicológico causado pela grave lesão no joelho que o mantém afastado dos gramados desde abril. O jogador da seleção dos Países Baixos admitiu ter passado por momentos difíceis longe dos holofotes enquanto seus companheiros de equipe enfrentavam uma dura luta contra o rebaixamento no fim da temporada passada.

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À frente do previsto após revés contra o Wolverhampton

O jogador de 23 anos sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) em 25 de abril, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Wolverhampton Wanderers. A grave lesão o tirou das quatro últimas partidas do Tottenham na temporada passada e também o impediu de disputar a Copa do Mundo no verão por sua seleção.

A ex-promessa do Barcelona e do Paris Saint-Germain teve de acompanhar de fora a luta do Tottenham para permanecer na Premier League. Sob o comando de Roberto De Zerbi, o clube do norte de Londres acabou garantindo sua permanência.

Apesar de a previsão habitual de recuperação ser de nove meses, Simons avançou mais rápido. Ele deve iniciar a terceira fase de seu programa de reabilitação ainda em novembro, o que marcará seu aguardado retorno aos treinos em grupo.

Lágrimas, leitura e desafios mentais

Em uma palestra na Oxford Union, em 30 de outubro, Simons falou abertamente sobre suas dificuldades de saúde mental. O holandês descreveu a intensa frustração de ver os companheiros lutarem contra o rebaixamento enquanto ele não podia ajudar.

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“Tive de assistir ao restante da temporada da cama do hospital e posso dizer que não foi fácil”, afirmou. “Eu me sentia completamente sem controle, furioso por não poder contribuir e ajudar. Não podia fazer nada. Felizmente, os companheiros fizeram a parte deles.”

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Simons admitiu que os desafios psicológicos foram tão grandes quanto os físicos. “O aspecto mental é tão importante quanto o físico. Passei por momentos ruins à noite, e nem minha família sabe o quanto foram ruins. Chorei, quis muito contribuir com o Tottenham e com a minha seleção. No fim das contas, é preciso encontrar o equilíbrio. Não se pode subestimar a importância de uma boa saúde mental. Se o cérebro não funciona, o corpo não funciona.”

Para lidar com o isolamento, ele se voltou aos estudos. “Li livros, aprofundei meus conhecimentos sobre certos assuntos, queria mais informações, queria estimular minha mente. Queria ter tranquilidade mental. Isso era tão importante quanto ir à academia todos os dias.”

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Até o limite absoluto

Cada vez mais perto de voltar, Simons mantém uma dedicação incansável à reabilitação. Durante uma sessão de perguntas e respostas no mesmo evento, ele detalhou as intensas exigências físicas às quais tem submetido o corpo para garantir um retorno em boas condições.

“Meu joelho precisa estar bem. Preciso me sentir forte”, explicou o atacante. “Neste momento, estou dentro do previsto, ficando mais forte a cada dia. Estou dedicando horas e horas a isso. Tenho uma ótima equipe que está comigo durante toda essa jornada. Cada pessoa tem um cronograma diferente.

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“A jornada de cada um é diferente. Eu quero chegar em casa e só pensar: ‘Não consigo mais mexer as pernas’, porque me esforcei até o limite todos os dias. Quero me sentir cansado. É quando tenho essa sensação que me permito descansar. Foi assim que encarei todo esse processo.”

Volta à Premier League antes de janeiro?

Simons está perto de voltar a treinar com a equipe principal após a atual pausa para jogos de seleções. A possibilidade de participar de treinos com contato físico apenas sete meses após o início da recuperação é um grande reforço para as opções de ataque de De Zerbi antes de um inverno com muitos jogos.

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Se o jogador da seleção holandesa passar por esses próximos treinos sem contratempos, um retorno aos jogos oficiais bem antes da previsão inicial para o fim de janeiro parece bastante realista.