Nem Messi, nem Neymar: Fernandinho coloca Diego Costa como adversário mais difícil de se enfrentar

O volante lembra do tempo em que o espanhol jogava pelo Chelsea, rival de seu City

Ao longo de seus 17 anos de carreira, sendo sete na Europa jogando pelo Manchester City, o volante Fernandinho enfrentou alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Entre eles Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, no entanto, na opinião do brasileiro, nenhum destes foi o mais difícil.

Em um vídeo de perguntas e respostas junto com o ex-jogador Kleberson, Fernandinho colocou Diego Costa como sendo seu adversário mais difícil de enfrentar. " Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, entre outros, são dos jogadores mais difíceis que já tive que enfrentar e todos eles são capazes de causar problemas às defesas adversárias. No entanto, há um que se destaca. O Diego Costa", disse.

Os dois se enfrentaram diversas vezes durante os anos em comum na Premier League, com Fernandinho defendendo o City e Diego o rival . Para o volante, o brasileiro naturalizado espanhol estava em sua melhor forma durante a passagem pelos Blues. "Espero poder enfrentá-lo novamente", completou.

A rivalidade dos dois gerou muitas histórias para contar. Em 2016, na última temporada de Diegos Costa pelo clube inglês, ele marcou um gol na vitória por 3x1 sobre o City, em Etihad, na mesma partida em Fernandinho acabou expulso já nos acréscimos.

Um ano antes, o atacante teve que terminar partida com enfaixada depois que Fernandinho acertou uma cotovelada em sua nuca, ainda no primeiro tempo. No túnel que leva aos vestiários, Diego Costa esperou Fernandinho antes de voltar ao gramado para os últimos 45 minutos e olhou cheio de raiva para o volante.

Prestes a completar 35 anos, Fernandinho recentemente passou por uma troca de posição para suprir uma carência que o City enfrenta na defesa, com a saída de Vicent Kompany e a lesão de Aymeric Laporte. "Às vezes você tem que se sacrificar pelo bem da equipe e este é um dos sacrifícios que tenho feito pelo ", falou garantindo estar feliz por poder ajudar a equipe.

Com contrato assinado até o meio de 2021, o volante não descarta uma eventual mudança para a - liga americana -, apesar de se dizer "instalado" em Manchester. "É uma oferta que eu consideraria para o futuro, com certeza. Eu e minha família estamos instalados [em Manchester]". É a cidade mais bonita - todos são apaixonados pelo jogo, adoram futebol", disse.

Desde 2013 defendendo o time do Etihad, Fernandinho acumula mais de 300 partidas vestindo a camisa azul, além de ter marcado 23 gols e conquistado dez títulos.