Nem Messi, Cristiano Ronaldo ou Lewandowski: Ciel é o grande artilheiro de 2021

Em entrevista exclusiva, artilheiro do Caucaia-CE celebra a boa fase e prefere não estabelecer uma meta de gols para o restante do ano

Quando se fala em grandes artilheiros da atualidade, inevitavelmente os primeiros nomes que vêm à mente são os de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. No entanto, nenhuma das superestrelas do futebol mundial tem tantos gols no início de 2021 quanto Ciel.

O veterano atacante de 38 anos atualmente defende o Caucaia, time do Ceará, e é o maior artilheiro do Brasil nestes primeiros meses do ano. Em entrevista exclusiva para a Goal, Ciel celebrou o momento especial em sua carreira.

"Nunca fui artilheiro da temporada assim", disse o atacante. "Fico feliz por a cada temporada conquistar coisas na minha vida que eu não havia conquistado ainda".



Foto: Divulgação/Caucaia

Com mais gols em 2021 do que os maiores craques do futebol atual, Ciel não titubeou para responder com qual grande estrela formaria dupla de ataque se pudesse.

"Messi. Sou fã desse cara, não só dentro de campo, mas fora também. Ele é um cara exemplar, um profissional dedicado, como Cristiano Ronaldo também. Mas eu gosto mais do Messi pelas características dele. Ele faz coisas que só um gênio faz".

Ciel já tem um 2021 para não se esquecer. Na Copa Fares Lopes, torneio estadual do Ceará, o atacante fez hat-tricks em dois jogos consecutivos. Além disso, teve uma exibição de gala diante do Barbalha, pelo Campeonato Cearense, quando balançou as redes quatro vezes.

Tais feitos são raros mesmo para os grandes jogadores da atualidade. Messi não tem um jogo de hat-trick desde dezembro de 2019. Já Cristiano Ronaldo não faz três gols no mesmo jogo desde janeiro de 2020.

Mesmo com tanto gols no ano, o artilheiro do Brasil prefere não traçar nenhum objetivo individual.

"Eu não penso em metas. Meu objetivo é ser campeão, o pensamento é esse. Os gols vêm de acordo com o trabalho que a gente faz. Se o trabalho for bom, eu estou preparado para colocar a bola dentro do gol. Não adianta a gente estabelecer uma quantidade de gols se no final não fomos coroados com o título".

O jogador tem uma longa carreira no futebol e já passou por diversos clubes do Brasil, como Fluminense e Ceará, e jogou também no exterior. Em sua passagem por Dubai, atuou ao lado de Grafite, ex-São Paulo e Santa Cruz, e Everton Ribeiro, do Flamengo e seleção brasileira, com quem mantém amizade até hoje.

"O Everton Ribeiro é um 'irmãozão' que Deus me deu", disse. Eles se reencontraram há alguns dias e Ciel contou como foi revê-lo. "Eu estava em Sobral quando ele me mandou uma mensagem: 'Varão, estou passando perto da sua casa'. Nisso, minha esposa reservou o hotel, sai de carro da concentração e cheguei lá às 22h30 para revê-lo pelo carinho que tenho por ele e sua esposa".

"Ele é uma excelente pessoa, um grande profissional e essa amizade a gente construiu lá em Dubai quando jogamos juntos e fomos campeões. Temos que valorizar as amizades quando elas são verdadeiras. Essa é uma delas e ele vai estar sempre no meu coração e no da minha família", completou.

Já na reta final de carreira, o artilheiro de 2021 não tem planos para deixar o futebol. Ciel faz o que ama e não esconde o prazer que tem pelo esporte.

"Muitas pessoas que param de jogar aos 28, 30 anos e eu estou com 38 anos trabalhando firme e forte em dois períodos, todos os dias, e busco sempre melhorar. Isso me dá alegria e prazer de jogar".

"Tem muita gente que fala: 'Pô, Ciel. Você é um cara com 38 anos. Você tem que saber dosar'. Mas dentro de mim eu tenho 22, 23 anos. Quero correr a toda hora, fazer gol, dar assistência e me movimentar nas partidas".