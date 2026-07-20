Nem mesmo Messi escapou do escândalo!… A Argentina registra o “pior comportamento” da história da Copa do Mundo

Os jogadores da seleção argentina provocaram uma onda de indignação e críticas contundentes após a derrota para a Espanha (1 a 0) na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, no domingo, ao darem as costas ao pódio durante a cerimônia de entrega do troféu ao campeão espanhol, e todos se ausentaram das entrevistas coletivas, em um comportamento descrito como “falta de ética tanto na vitória quanto na derrota”.

Todos os jogadores argentinos deram as costas ao pódio para encarar sua torcida durante a cerimônia de coroação, enquanto a boa educação e o respeito exigem que os perdedores olhem para o campeão e o aplaudam, especialmente porque os espanhóis haviam formado uma passagem de honra para eles momentos antes, Além disso, os jogadores deixaram o campo em silêncio após o apito final, sem dar qualquer declaração à imprensa.

O estádio testemunhou cenas lamentáveis após o apito final, entre elas uma agressão descarada de Leandro Paredes contra Javi e Éric García, enquanto Nahuel Molina deu um soco no peito de Rodri ao soar o apito final, e Roberto Ayala, um dos membros da comissão técnica argentina, deu um tapa em Dani Olmo, e, por fim, Nicolás Otamendi partiu para cima de Rodri com veemência, acusando-o de ter “chorado” a semana toda com Aymeric Laporte.

O meio-campista espanhol Dani Olmo comentou sobre o comportamento argentino, dizendo: “No fim das contas, isso não nos importa muito. Acho que os valores que queremos incutir nos outros são igualmente importantes. Somos exemplos para várias gerações e para muitas crianças, e acho que eles também devem ser exemplos”.

Após horas de espera por reações, nenhum jogador da seleção “Albiceleste” apareceu diante da imprensa após a partida, incluindo Lionel Messi, de quem se esperava muito, especialmente no que diz respeito ao seu futuro na seleção, já que ele seguiu o exemplo dos companheiros e evitou a mídia.

Apenas o técnico Lionel Scaloni falou em uma coletiva de imprensa que teve de ser encurtada devido à sua profunda comoção e às lágrimas que o dominavam. Ao comentar sobre a partida, ele disse: “Era o sonho de todos, tentamos até o último momento. É muito doloroso, sinto muito de verdade”, antes de deixar o pódio repentinamente.

Scaloni, vencedor da Copa do Mundo de 2022 e com contrato válido até dezembro deste ano, revelou suas dúvidas sobre seu futuro com a seleção argentina, apesar das notícias da imprensa de que teria chegado a um acordo verbal com a Federação para prorrogar seu contrato até depois da Copa do Mundo de 2030.

O técnico de 48 anos disse, antes de começar a chorar: “Eu já tenho uma ideia do que quero fazer. Vou cumprir meu contrato e, depois disso, vamos ver. Preciso pensar sobre isso, porque não sei se é possível alcançar algo tão grandioso assim”, em referência à dificuldade de repetir as conquistas que alcançou com o “Tango” nos últimos anos.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que os jogadores da Argentina geram polêmica por causa de seu comportamento. Suas comemorações após a vitória sobre a França na Copa do Mundo de 2022 foram alvo de críticas generalizadas por causa do que foi descrito como “comemorações vulgares e ofensivas”, o que confirma a continuidade do padrão de comportamento antidesportivo que se tornou uma característica marcante da seleção argentina nos últimos anos.