Assim, desde domingo, Baena é o primeiro jogador de futebol da história a conquistar, em sequência, os títulos de campeão europeu, campeão olímpico e campeão mundial. De qualquer forma, há apenas dois outros jogadores que conquistaram o título em seu torneio continental, nas Olimpíadas e na Copa do Mundo: Lionel Messi e Ángel Di María.

No entanto, os dois argentinos não conseguiram isso em sequência direta, como no caso de Baena. Messi e Di María foram campeões olímpicos juntos em 2008, conquistaram a Copa América em 2021 e 2024, respectivamente, e o título da Copa do Mundo em 2022.

Baena é agora o primeiro a conquistar os três troféus na sequência mais rápida possível. O meio-campista, que joga pelo Atlético de Madrid desde 2025, fez sua estreia pela seleção em setembro de 2023. Três quartos de ano depois, Baena foi convocado para a seleção espanhola no Euro 2024, mas desempenhou apenas um papel secundário na campanha que levou ao título na Alemanha. Mesmo com duas participações breves na fase de grupos contra a Itália e a Albânia (ambas por 1 a 0), ele pode, naturalmente, se considerar campeão europeu.

Alex Baena se tornou campeão europeu em 2024 e, em seguida, campeão olímpico

Logo após o Euro, Baena, então com 23 anos, também participou do torneio olímpico de futebol. Lá, o jogador técnico integrou o time titular da seleção espanhola; em cinco partidas do torneio, marcou dois gols e deu uma assistência. Baena registrou essa assistência e um de seus dois gols na final contra a anfitriã França, que os espanhóis venceram por 5 a 3 na prorrogação.

Na Copa do Mundo, apesar de uma primeira temporada irregular no Atlético de Madrid, Baena assumiu um papel importante na seleção espanhola campeã mundial. Após ficar no banco durante os 90 minutos do decepcionante empate em 0 a 0 contra Cabo Verde na estreia, o jogador de 25 anos integrou sempre o time titular do técnico Luis de la Fuente nas sete partidas seguintes do torneio, atuando como ponta esquerda. Na última partida da fase de grupos contra o Uruguai, Baena marcou o gol da vitória por 1 a 0; nas oitavas de final contra a Áustria (3 a 0), ele deu a assistência para o importante segundo gol dos espanhóis, marcado por Pedro Porro. Na final contra a Argentina, decidida por Ferran Torres com seu gol de ouro aos 106 minutos, Baena atuou nos primeiros 75 minutos. Na fase final da partida, Nico Williams, do Athletic Bilbao, entrou em seu lugar.

Fermin López também poderia ter completado a histórica tríplice conquista

Baena certamente teria adorado compartilhar essa conquista histórica e única com Fermin Lopez. O meio-campista do FC Barcelona era um candidato bastante certo para a seleção espanhola na Copa do Mundo, mas sofreu uma fratura no metatarso em meados de maio, na vitória por 3 a 1 sobre o Betis de Sevilha, e, por isso, ficou de fora da Copa do Mundo na América do Norte.

Caso contrário, Lopez também teria muito provavelmente conquistado a inédita tríplice coroa: o jogador de 23 anos havia estreado na seleção nacional pouco antes do Euro 2024 e, no caminho para o título europeu, entrou como reserva na partida da fase de grupos contra a Albânia (1 a 0). Pouco depois, López, junto com Baena, também se tornou campeão olímpico, tendo sido até mesmo um dos jogadores decisivos: marcou seis gols em seis partidas do torneio, incluindo dois gols na final contra a França (5 a 3 na prorrogação).