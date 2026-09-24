Publicamente, nas últimas semanas e meses, pouco ou praticamente nada se falou sobre Aaron Anselmino. Para entender a situação do zagueiro, que na temporada passada esteve emprestado pelo Chelsea ao Borussia Dortmund, foi subitamente chamado de volta no inverno e imediatamente repassado por novo empréstimo ao Racing Strasbourg, clube parceiro dos Blues, é preciso ler um pouco nas entrelinhas.

É sabido que ele foi obrigado, muito a contragosto, a encerrar sua passagem pelo BVB, e isso foi amplamente documentado por um vídeo dos aurinegros no qual Anselmino chorou ao se despedir dos companheiros. A passagem pela França acabou se tornando um desastre, que Anselmino provavelmente adoraria apagar da memória.

Por isso, não surpreende que em seu perfil no Instagram tenha havido uma pausa de 241 dias sem postagens e que não haja sequer uma foto do período em Estrasburgo. Afinal, foi lá que chegou ao auge aquilo que atravessa como um fio condutor toda a trajetória de Anselmino na Europa, desde que ele se transferiu em definitivo para o Chelsea em janeiro de 2025 por 16,5 milhões de euros: ele estava lesionado.

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Quantas vezes Aaron Anselmino jogou pelo Racing Strasbourg?

Anselmino jogou 15 minutos pelo Racing, divididos em três partidas. Em duas delas, entrou em campo aos 90 e aos oito minutos dos acréscimos. No total, desfalcou os alsacianos em nada menos que 20 jogos por causa de uma contusão por pancada e de duas lesões na coxa. Anselmino sempre ficou fora justamente depois de ter estado em campo pouco antes.

Já havia sido assim no BVB. Na época, Anselmino fez uma estreia bastante sólida e depois ficou semanas fora. A musculatura posterior da coxa o incomoda de forma incrivelmente séria há bastante tempo. A essa altura, o jogador de 21 anos já acumulou sete períodos de afastamento por lesão desde que deixou sua terra natal, a Argentina, com tempos de recuperação entre duas semanas e meia e cerca de três meses.

Para o desenvolvimento de um jovem talento em um continente desconhecido, que em poucos meses já precisou conhecer três novos lugares, culturas e processos internos de clubes, isso é, naturalmente, puro veneno. Os números dele refletem isso: desde janeiro de 2025, Anselmino disputou 14 jogos no futebol profissional, somando 603 minutos em campo. 97% disso foi em Dortmund.

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Aaron Anselmino está mais uma vez lesionado no Chelsea

E como está Anselmino atualmente? Bom, adivinhem: ele está lesionado e fora! Ou fora porque esteve lesionado? Não se sabe exatamente, veja o primeiro parágrafo deste artigo.

Diante da concorrência massiva no clube londrino, que com o novo técnico Xabi Alonso mais uma vez tenta recomeçar e reforçou esse projeto com gastos em transferências de pouco mais de 400 milhões de euros por dez jogadores, Anselmino era, sem surpresa, tratado como candidato a uma saída. Em qualquer formato.

Mas, diante de sua disponibilidade e confiabilidade extremamente baixas, naturalmente os interessados não fizeram fila. Os clubes que ao menos cogitaram contratá-lo acabaram tendo sua impressão confirmada em 9 de agosto.

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Aaron Anselmino ainda não jogou nem um segundo pelo Chelsea

Depois de ter recebido antes ao menos 63 minutos de Alonso, saindo do banco, em três partidas da turnê pela Ásia dos Blues (contra Tottenham, Juventus e Milan), sempre substituindo Jorrel Hato, Anselmino foi titular naquele dia. O adversário no penúltimo amistoso de preparação era o clube malaio Johor Darul Ta'zim FC.

O argentino esteve em campo por 29 minutos. Então a musculatura da coxa voltou a dar sinal. Sob lágrimas, Anselmino deixou o gramado.

E desde então ele também permaneceu ali, fora das quatro linhas. Em 27 de agosto, Anselmino ao menos esteve no banco no jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Luton Town, mas apenas assistiu durante os 90 minutos. Em todas as outras partidas, teve de ficar na tribuna.

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Aaron Anselmino está ausente da foto oficial do Chelsea

Recentemente, em 12 de setembro, Alonso finalmente citou Anselmino publicamente, embora como um dos três jogadores que estavam fora do duelo da liga contra o Hull City. Portanto, tudo indica que Anselmino voltou a se lesionar desde que ficou no banco contra o Luton. Quatro dias depois, foi feita a foto oficial do elenco. Anselmino não aparece nela.

O que o futuro imediato reserva ao ex-jogador do Dortmund ele já conhece bem: recuperar a forma, acumular sessões de treino, idealmente voltar a ter pequenos minutos em campo e, finalmente, manter-se estável. Só nessas condições Anselmino terá alguma chance de sair por empréstimo no inverno.

Esse deve ser o cenário mais provável para ele, que certamente ficou bastante frustrado e irritado com os últimos meses. Talvez também ao olhar para o início de temporada do Chelsea: com 15 gols sofridos em sete jogos oficiais (quatro vitórias, um empate e duas derrotas), o time de Alonso, que comanda a pior defesa da Premier League, sofre em média mais de dois gols por partida.

Aaron Anselmino: números no futebol profissional