Nem Haaland nem Mbappé: dupla aterrorizante coloca Yamal e Raphinha no trono da Europa

O Barcelona tem a melhor dupla ofensiva do continente europeu, formada por Lamine Yamal e Raphinha.

O jornal Sport noticiou que, ao longo de 14 partidas, sendo 11 na LaLiga e 3 na Liga dos Campeões, os dois jogadores marcaram 29 gols e deram 14 assistências, totalizando 43 participações diretas em gols.

Raphinha tem 17 gols e 3 assistências em 12 partidas, enquanto Yamal marcou 12 gols e deu 11 assistências em 14 partidas.

Esses números, por si só, não revelam tudo o que os dois jogadores oferecem à equipe catalã, mas confirmam o tamanho de sua enorme influência, e que eles se tornaram hoje dois elementos indispensáveis. Por isso, a ausência de Raphinha representa sempre um problema, assim como Lamine precisa participar de todas as partidas pelo mesmo motivo.

Lamine Yamal é o jogador que mais cria oportunidades, com um total de 48 chances de gol, ou seja, o dobro das criadas por Raphinha, que chegou a 24 oportunidades, segundo o site Stats. Mas o jogador brasileiro também realiza um grande esforço sem a bola, por meio da pressão e das movimentações sem bola, fatores que multiplicam as opções ofensivas da equipe catalã.

No Campeonato Espanhol, Raphinha lidera a tabela de artilheiros com 15 gols, enquanto Lamine Yamal lidera a lista de garçons com sete assistências, além de ter marcado 10 gols. Juntos, os dois jogadores participaram de 25 dos 46 gols marcados pelo Barcelona, ou seja, mais da metade dos gols da equipe.

Sem concorrentes na Europa

A comparação entre as duplas de ataque das grandes ligas, todas de clubes que disputam a Liga dos Campeões, confirma a veracidade dessas impressões.

Por exemplo, Harry Kane e Olise, que estão entre as principais armas do Bayern de Munique, marcaram 8 gols cada um no Campeonato Alemão e na Liga dos Campeões, totalizando 16 gols, ou seja, 13 gols a menos que a dupla do Barcelona.

Os dois jogadores também deram 12 assistências, contra 14 assistências de Lamine e Raphinha. Já no quesito de participações diretas em gols, a diferença é de 28 contra 43 a favor da dupla do Barcelona.

No Manchester City, Erling Haaland marcou 13 gols, enquanto Rayan Cherki fez 5 gols, somando um total de 18 gols entre os dois. Já o Real Madrid tem o mesmo número, graças aos 15 gols de Kylian Mbappé e aos 3 gols de Arda Güler.

A diferença também fica evidente na comparação com outros grandes clubes. No Paris Saint-Germain, Ferran Torres e Ousmane Dembélé marcaram 11 gols, o mesmo número marcado por Lautaro Martínez e Marcus Thuram pela Inter de Milão.

Esses números ganham ainda mais importância porque o Barcelona tem dois jogadores que ultrapassaram cada um a barreira dos 10 gols, além de sua participação constante na criação de perigo ao gol dos adversários.

Para além das cinco grandes ligas europeias, também se destacam várias duplas ofensivas, mas nenhuma chega perto da capacidade de finalização que Lamine Yamal e Raphinha possuem.

No Club Brugge, Tresoldi marcou 12 gols e Hugo Vetlesen 6 gols, somando um total de 18 gols. Já no Sporting de Lisboa, Luis Suárez marcou 12 gols e Geny Catamo 2 gols, chegando a um total de 14 gols.