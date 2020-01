Nem Guardiola disfarça após gol contra de Fernandinho: defesa é o ponto fraco do City

Equipe de Manchester cedeu empate ao Crystal Palace em duelo pela Premier League

Pep Guardiola tem uma equipe que sabe brigar, mas, no momento com um queixo de vidro. O técnico do raramente critica seus defensores, mas nem ele pôde esconder a frustração com o empate por 2 a 2 com o no último sábado.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

"Temos que evitar o segundo gol. Foi um erro que cometemos, e precisamos evitar. Em um 2 a 1, não dá para deixar que (Wilfried) Zaha corra livre. É simples. Mas permitimos e cedemos o gol", afirmou o treinador.

O Palace saiu na frente na partida disputada no Etihad Stadium com Cenk Tosun, mas Sergio Aguero fez dois e virou o placar. Entretanto, aos 44 do segundo tempo os visitantes puxaram contra-ataque que terminou com gol contra de Fernandinho, definindo o 2 a 2.

O desastre defensivo foi completo. João Cancelo estava mal posicionado na jogada comandada por Zaha, John Stones permitiu que o atacante invadisse a área e Fernandinho errou o corte, empurrando contra as próprias redes.

"A linha de defesa não pode deixar que a jogada aconteça. Nesta situação não podemos permitir que puxe o contra-ataque", avisou Guardiola.

O empate por 2 a 2 é um resumo da temporada do City. Depois de um bom início, os Citizens foram vazados no primeiro chute a gol dos visitantes - a sexta vez em nove partidas no Eithad Stadium em que saem atrás no placar. Mas não desistiram.

Aguero é um matador, e ninguém pode questioná-lo sobre este jogo. O argentino virou o maior artilheiro estrangeiro da Premier League na surra por 6 a 1 sobre o no último fim de semana, quando marcou um hat-trick, e contra o Palace o centroavante fez mais dois para tornar-se o quarto maior goleador da história do torneio.

Mas nem o espírito batalhador de Aguero está sendo suficiente para o City. A equipe de Guardiola tem 48 pontos contra 61 do líder , que tem duas partidas a menos.

A luta pelo título inglês é cada vez mais distante, mas a temporada não está perdida, já que as oitavas da Liga dos Campeões se iniciam em fevereiro. O duelo será contra o , e o treinador espanhol precisará acertar seu sistema defensivo para salvar o ano.