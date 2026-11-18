Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Há poucas semanas, Jürgen Klopp chamou a atenção com um comentário sobre a tática de Vincent Kompany no Bayern de Munique. Agora, o clube reage.

As declarações recentes de Jürgen Klopp sobre a tática do Bayern de Munique parecem ter causado estranheza no clube.

"Nem eu pessoalmente nem nós aqui no clube entendemos essas declarações sobre a tática da nossa equipe", afirmou o presidente Herbert Hainer em entrevista ao t-online.

À margem do confronto do Bayern de Munique com o Arsenal pela Liga dos Campeões, no fim de outubro, o técnico da seleção alemã disse à DAZN que " ainda não entendi completamente o que o Bayern faz sem a bola . Às vezes, é híbrido. Às vezes, marcação individual; depois, não. Depois, por zona. Ainda estou aprendendo, digamos assim."

Publicidade Publicidade

Klopp recebeu muitas críticas depois disso. Entre os que se manifestaram estavam vários ex-jogadores , que reprovaram as declarações do técnico da seleção alemã. "Ele foi longe na análise, numa análise profunda, da qual tirou coisas de que não gostou ou que não entende. Ele não deveria fazer isso como técnico da seleção alemã", disse Stefan Effenberg no programa Doppelpass, da Sport1.

Getty Images

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Herbert Hainer considera Jürgen Klopp o homem certo para a seleção alemã

Ainda assim, Hainer não quis transformar o assunto em uma grande polêmica pública. O presidente do Bayern afirmou que não precisa "de uma assembleia geral anual para dizer a Jürgen Klopp o que considero bom e o que considero menos bom". Em vez disso, prefere conversar em particular com o técnico da seleção alemã. "Se for para dizer isso, digo pessoalmente a ele. Nós nos conhecemos. E o bom é que ele vai ao estádio com muito mais frequência do que o técnico anterior da seleção alemã."

De todo modo, Hainer não quer que suas palavras sejam entendidas como uma crítica. Afinal, Klopp é "em princípio, o homem certo para a seleção alemã. Ele gera um clima de renovação, e é disso que precisamos no futebol alemão."

Publicidade

Klopp assumiu o comando da seleção alemã após a Copa do Mundo de 2026. Depois de um início irregular, que incluiu um empate de última hora contra a Holanda e uma derrota para a Grécia, a equipe somou três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

Assim, na última rodada da Liga das Nações, a seleção conquistou o primeiro lugar do grupo A2 e se classificou para as quartas de final. Nessa fase, enfrentará Espanha, Bélgica ou Noruega.