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Uma reportagem da imprensa espanhola revelou, neste domingo, qual jogador deve ser responsabilizado pela derrota do Real Madrid, em casa e diante de sua torcida, para o Deportivo Alavés.

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O Real Madrid sofreu uma derrota dolorosa no Santiago Bernabéu ao perder por 2 a 1 para o Deportivo Alavés, apesar de ter dominado a posse de bola e insistido na busca pela virada. Com o resultado, chegou ao fim a sequência de 10 vitórias consecutivas sob o comando de José Mourinho, e o time merengue sofreu um duro golpe na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", a derrota surpreendente de ontem expôs mais uma vez as deficiências de uma equipe que parecia ter encontrado seu caminho, mas voltou a dar de cara com a realidade.

Muitos foram vítimas do desastre, a começar pelo técnico José Mourinho, que se complicou com o esquema tático do início ao fim.

Vinícius, que ainda não encontrou seu lugar na equipe, também foi vaiado quando tocou na bola após a saída de Arda Güler.

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Os torcedores entenderam que o brasileiro, e não o turco, deveria ter sido substituído para abrir espaço para Carlos Espí.

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Jude Bellingham também esteve entre os criticados, já que sua "simulação" no minuto 87, no lance com Valentini, terminou com o segundo cartão amarelo e a expulsão do inglês, depois que o VAR corrigiu a decisão do árbitro principal de marcar pênalti.

Mas, se alguém merece ser responsabilizado por essa derrota (de acordo com o jornal), é o zagueiro Dean Huijsen.

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O jogador da seleção espanhola, que vinha fazendo uma temporada excepcional, não esteve em sua melhor forma ontem: escorregou e perdeu a bola no lance em que Toni Martínez marcou o primeiro gol e, depois, foi superado de forma estranha por Ángel Pérez no segundo.

Ele recebeu duras críticas após a derrota surpreendente do Real Madrid, que afastou o time merengue da briga pela liderança.

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Detalhes da derrota do Real Madrid

O Real Madrid entrou em campo, pela 14ª rodada de LaLiga, com a ambição de conquistar sua 11ª vitória seguida e igualar o Barcelona na liderança da classificação, embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o Eindhoven na Champions League. O Alavés, porém, contrariou as expectativas e levou os três pontos da casa do time merengue.

Os donos da casa começaram a partida com forte pressão ofensiva, e Kylian Mbappé quase abriu o placar logo cedo, ao obrigar o goleiro Antonio Sivera a fazer a defesa aos cinco minutos. Três minutos depois, o francês criou outra chance para Vinícius Júnior, que não conseguiu balançar as redes.

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Contra a lógica do jogo, o Alavés aproveitou uma falha defensiva de Dean Huijsen, que recuou mal a bola: Toni Martínez roubou, saiu cara a cara com Thibaut Courtois, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio aos 22 minutos.

O Real Madrid tentou empatar antes do intervalo, mas as tentativas de Jude Bellingham não se transformaram em gol: Sivera defendeu seu chute aos 34 minutos, e outra finalização do inglês foi desviada para escanteio.

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Apesar do domínio e da posse de bola, o time merengue não conseguiu furar a defesa bem organizada do Alavés e foi para o intervalo perdendo por um gol, em meio à irritação de Mourinho, que recebeu cartão amarelo por reclamar das decisões da arbitragem.

No início do segundo tempo, o treinador português fez duas substituições, colocando Bernardo Silva e Yan Diomande nos lugares de Aurélien Tchouaméni e Brahim Díaz. O Alavés, no entanto, continuou ameaçando o gol dos donos da casa e teve um gol anulado por impedimento aos 49 minutos, antes de ampliar a vantagem aos 61: Pérez aproveitou mais uma falha de Dean Huijsen, chegou antes dos defensores na bola, driblou Courtois e mandou para as redes vazias, deixando o Real Madrid diante de uma missão ainda mais difícil.

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A resposta do Real Madrid veio aos 70 minutos, quando Mbappé aproveitou um escanteio cobrado rapidamente pela equipe: Bellingham passou a bola com inteligência para o atacante francês dentro da área, e ele bateu forte, por baixo do travessão, marcando seu 14º gol no Campeonato Espanhol nesta temporada e diminuindo para 2 a 1.

Os donos da casa cercaram a área do Alavés nos minutos finais, mas a trave impediu um cabeceio de Bellingham, enquanto Sivera seguiu parando a enxurrada de ataques merengues.

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Aos 86 minutos, o Real Madrid achou que tinha conseguido um pênalti após a queda de Bellingham dentro da área, mas o VAR interveio, e o árbitro César Soto Grado voltou atrás na decisão e marcou simulação do inglês, que já havia recebido cartão amarelo aos 75 minutos. Em seguida, o árbitro mostrou o segundo amarelo e o expulsou aos 89 minutos.