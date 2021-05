Nem Atlético, nem Real: Sevilla é 'campeão da rodada' na briga pelo título espanhol

Os quatro primeiros colocados de La Liga se enfrentaram no final de semana e tudo acabou empatado; 'azarão' Sevilla se deu bem

Os fãs do campeonato espanhol esfregaram as mãos porque esse final de semana prometia ser cheio de emoções. O motivo é que a briga pelo título de LaLiga está bastante aberto e os quatro primeiros colocados, todos com chances de título, se enfrentariam entre 8 e 9 de maio. Os jogos foram de certa forma decepcionantes, dois empates nas duas partidas. Mesmo com tudo tão indefinido quanto antes de começar a rodada, quem se saiu melhor foi o 'azarão' Sevilla.

No sábado, o Barcelona recebeu o líder Atlético de Madrid e o duelo acabou empatado em 1 a 1. Esse placar deixou o caminho escancarado para o Real Madrid assumir a ponta da tabela faltando três rodadas para o fim do campeonato. O time de Zidane, porém, encontrou uma equipe valente do Sevilla, que mesmo sem o técnico Julen Lopetegui à beira do gramado, conseguiu um empate em Madri e o jogo acabou 2 a 2.

Quem esperava que a 35ª rodada fosse decisiva para o certame espanhol, se decepcionou de certa forma. Agora faltam apenas três rodadas e todos os times continuam com chances reais de levantar o caneco.

Julen Lopetegui, ex-treinador do Real Madrid, com uma passagem traumática pelo time da capital espanhola, conduziu o Sevilla até os estágios finais do campeonato na esperança de quebrar uma hegemonia incômoda na Espanha. A última vez que um time sem ser Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid foi campeão de LaLiga foi o Valencia da temporada 2003/04.

Em uma partida marcada por polêmicas com a arbitragem, espeialmente após o gol de Benzema duvidosamente anulado pelo VAR e o pênalti marcado a favor do Sevilla, o time da Andaluzia estava ganhando até o final da partida e poderia estar a apenas três pontos do líder Atlético, deixando a corrida final ainda mais emocionante. Ainda assim, dadas as circunstâncias, é possível dizer que quem se deu melhor com esses empates foi, sim, o Sevilla.

A missão do Sevilla é bastante complicada, pois está em quarto lugar, com 71 pontos, seis atrás do líder Atlético, que tem 77. Em disputa há apenas mais nove pontos. Ou seja, se quiser se permitir sonhar, o time da Andaluzia precisa de uma campanha perfeita e ainda torcer para tropeços dos gigantes.