O Abha não esperou muito para anunciar suas intenções na Roshan League. Poucos dias após conquistar o acesso à liga dos profissionais, o recém-promovido decidiu detonar a primeira surpresa da janela de transferências de verão com uma contratação de peso.

Fontes especiais revelaram ao jornal "Asharq Al-Awsat", nesta terça-feira, que a diretoria do Abha chegou a um acordo definitivo com o astro francês Nabil Fekir, campeão com a França na Copa do Mundo de 2018, para defender a equipe na próxima temporada.

O jornal esclareceu que o acordo entre as duas partes prevê a assinatura de um contrato de uma temporada, com uma cláusula que permite a renovação por mais uma temporada, sendo que a transferência ocorrerá de forma gratuita após o fim de seu contrato com o clube emiradense Al Jazira.

A contratação de Fekir, de 33 anos, chega para dar ao Abha um enorme reforço ofensivo, especialmente após os números marcantes que o jogador apresentou na última temporada com a camisa do Al Jazira, quando disputou 25 partidas, marcando 10 gols e dando 4 assistências.

O astro francês possui uma trajetória repleta de destaques nos gramados europeus, tendo brilhado de forma notável com o Olympique Lyonnais entre 2013 e 2019, antes de viver uma experiência bem-sucedida com a camisa do Real Betis, da Espanha, que durou cinco anos, transferindo-se depois para a liga dos Emirados pela porta do Al Jazira em 2024.