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Negócio urgente no Barcelona: zagueiro brasileiro bate à porta do Camp Nou

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Hansi Flick, técnico do Barcelona, abriu a porta para a possibilidade de contratar um zagueiro central durante a próxima janela de transferências de inverno, depois de confirmar que a direção do clube estuda formas de reforçar o setor defensivo, diante das lesões que reduziram as opções à sua disposição e da necessidade de elevar o nível do desempenho defensivo.

Flick afirmou, durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto com o Alavés, que o clube discute constantemente maneiras de aprimorar o time, destacando que tratou desse assunto com Deco e Bojan e com os membros de sua comissão técnica, e acrescentou: "Sempre conversamos sobre o que é melhor para o time e como podemos melhorar. Estamos trabalhando nisso, e já conversamos com Deco, Bojan e minha comissão técnica. Se isso for possível, faremos."

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a lista de nomes ligados ao interesse do Barcelona inclui 4 defensores: o croata Josko Gvardiol, jogador do Manchester City, o italiano Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, o argentino Lisandro Martínez e o brasileiro Natan, jogador do Real Betis.

A contratação de Gvardiol parece complicada diante de seu vínculo com o Manchester City, que se estende até 2031, enquanto Bastoni não conta com a total preferência de Flick, apesar do interesse de Deco em contratá-lo.

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Por outro lado, Lisandro Martínez e Natan podem ser, em tese, opções mais acessíveis.

O interesse em Natan baseia-se em seu conhecimento das competições do Campeonato Espanhol, além das atuações que vem apresentando pelo Real Betis, bem como a possibilidade de contratá-lo por um custo razoável, enquanto Gvardiol se destaca entre as opções acompanhadas pelo clube, apesar da dificuldade de concretizar o negócio.

A longo prazo, surgem outros nomes nas contas do Barcelona, entre eles Finn Jeltsch, jogador do Stuttgart, e Loukeba Castello, zagueiro do Leipzig, no contexto do acompanhamento do clube a vários talentos capazes de reforçar o setor defensivo no futuro.

Qualquer negócio em potencial continua condicionado ao quanto se encaixa no projeto de Flick e às capacidades financeiras do Barcelona, já que o custo da contratação e a necessidade de obter recursos financeiros por meio da saída de algum jogador, entre eles Alejandro Baldé, podem ser fatores decisivos na definição da postura do clube durante o mercado de transferências de inverno.

A postura de Flick reflete uma mudança em relação à sua orientação no verão passado, quando preferiu manter o elenco atual e concentrar-se no reforço do setor ofensivo, depois que fortalecer a defesa passou a ser uma opção fortemente considerada com a proximidade da janela de transferências de inverno.

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