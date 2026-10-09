O Bayern de Munique estuda a possibilidade de contratar o francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, durante a próxima janela de transferências de inverno, no âmbito de seus esforços para reforçar a posição de lateral-direito, aproveitando-se da redução do papel do jogador nos planos do clube catalão nesta temporada.

Segundo revelou Christian Falk, jornalista do jornal alemão "Bild" e especialista em notícias do Bayern de Munique, o clube bávaro colocou Koundé em sua lista de alvos, em um movimento que coincide com um relatório anterior do jornal espanhol "Sport", que falou sobre o interesse em recuperar os serviços do defensor francês.

O Bayern busca mais estabilidade na posição de lateral-direito, apesar de contar com várias opções, entre elas Konrad Laimer, Josip Stanišić e Sacha Boey.

A versatilidade de Koundé e sua capacidade de atuar como lateral e zagueiro central lhe dão vantagem nos cálculos da direção esportiva.

O clube alemão acredita que a possível transferência pode dar ao jogador a oportunidade de recuperar seu nível e sua posição de titular, depois que seu papel diminuiu nos planos do técnico do Barcelona, Hansi Flick, com o avanço de Eric García na disputa pela posição de lateral-direito, o que aumentou o interesse europeu na situação do defensor francês.

Saída de Boey pode abrir caminho

A possível movimentação do Bayern está ligada à sua capacidade de reduzir o elenco e abrir espaço para uma nova contratação, já que Sacha Boey é um dos candidatos a deixar o time, o que pode permitir ao clube reorganizar suas opções técnicas e financeiras.

Por outro lado, Koundé não parece empolgado em deixar o Barcelona no momento, pois se mantém determinado a seguir sua trajetória com o time e recuperar sua posição, sabendo-se que seu contrato se estende até junho de 2030.

O clube catalão não demonstra disposição para abrir mão de seus serviços com facilidade, ainda que possa avaliar uma oferta financeira elevada.

Até o momento, não há indícios de apresentação de uma oferta oficial ou de início de negociações entre os dois clubes, mas o interesse do Bayern abre a porta para possíveis desdobramentos no futuro de Koundé com a aproximação da janela de transferências de inverno.