O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira, a conclusão de uma negociação de destaque, com a contratação de um jogador da seleção inglesa, que atualmente participa da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A Inglaterra chegou às oitavas de final após uma vitória muito difícil sobre a República Democrática do Congo por 2 a 1, ontem, quarta-feira.

O Manchester City divulgou um comunicado oficial, no qual afirmou: “Os clubes Manchester City e Nottingham Forest chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador Elliot Anderson”.

E continuou: “Anderson, de 23 anos, está atualmente disputando a Copa do Mundo de Futebol com a seleção da Inglaterra e passou com sucesso no exame médico no Kansas; os trâmites oficiais da transferência serão concluídos assim que ele retornar à Inglaterra”.

E concluiu: “Enquanto isso, todos no Manchester City desejam a Elliot e à seleção inglesa boa sorte em sua trajetória na Copa do Mundo, e estamos ansiosos para recebê-lo em Manchester no momento oportuno”.

O clube não divulgou a duração do contrato nem o valor da transação, mas reportagens anteriores confirmaram que o acordo foi fechado por 130 milhões de libras esterlinas.

A BBC informou, há alguns dias, que a transferência de Anderson para o Manchester City se tornaria a mais cara da história do futebol inglês.

E acrescentou: “O valor da transferência de Anderson ultrapassará o recorde anterior na Inglaterra, que foi a transferência do atacante Alexander Isak do Newcastle para o Liverpool, por 125 milhões de libras, no verão passado”.