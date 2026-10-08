Frenkie de Jong, estrela do Barcelona, deu um passo importante esta semana em sua jornada de recuperação do rompimento do ligamento colateral do joelho direito, lesão sofrida em decorrência do esforço excessivo a que se submeteu durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O meio-campista holandês voltou a se juntar à equipe catalã comandada por Hansi Flick na última terça-feira e, caso se sinta bem com o aumento da intensidade dos treinos, poderá receber o sinal verde para disputar partidas nas próximas semanas.



No momento, as indicações parecem positivas para o jogador que veste a camisa de número 21, depois de ele ter optado por um tratamento conservador (não cirúrgico), apesar de a comissão médica do clube ter recomendado uma cirurgia, conforme noticiou o jornal catalão "Sport".

O joelho de Frenkie apresenta boa resposta, ainda que o clube vá continuar monitorando de perto a evolução de seu quadro. E embora sua boa recuperação até aqui seja, sem dúvida, uma excelente notícia, o verdadeiro teste de quanto ele está no caminho certo começará agora, depois de ter iniciado os treinos no mesmo ritmo de seus companheiros. Flick lhe garantiu pessoalmente que ele só disputará partidas após sua recuperação completa.

O treinador alemão deixou claro, desde que assumiu o comando no "Spotify Camp Nou", que é totalmente contrário a arriscar qualquer jogador que retorna de lesão, sobretudo em um caso excepcional e polêmico dentro do clube como o de Frenkie de Jong.

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Além disso, com a incerteza quanto à forma como o joelho de De Jong responderá, há outro fator a ser levado em conta nesta fase decisiva: o nível excepcional apresentado pelo Barcelona, e por seu meio-campo em específico, durante o período inicial da temporada. Isso porque a equipe "Blaugrana" não se limitou a vencer todas as partidas, mas também mostrou um desempenho impressionante com o qual atropelou a maioria dos adversários em uma velocidade altíssima.



E o jornal catalão acrescentou: "Houve um impacto imediato na contratação de Rodri, no surgimento de Marc Bernal e no excelente nível apresentado por Pedri e Fermín López, e tudo isso acontece com Dani Olmo, Gavi e Bryan Zaragoza aguardando sua oportunidade. Por isso, as chances de atuar no meio-campo do Barcelona serão escassas e difíceis de alcançar".

E, embora Frenkie confie plenamente em sua capacidade de reconquistar um lugar na escalação, os dados atuais não estão a seu favor, e o jogador holandês terá de apresentar um desempenho excepcional e impressionante nos treinos para embarcar no trem da equipe, que vinha em velocidade altíssima antes da pausa para as datas Fifa.

Os próximos meses serão decisivos para definir o papel de Frenkie de Jong dentro do novo projeto de Hansi Flick, e é natural que a direção esportiva acompanhe de perto o volume de sua participação nas partidas durante o período que antecede a janela de transferências de inverno; afinal, ele é um dos jogadores mais bem pagos da equipe e desperta interesse no mercado de transferências.

Por isso, apesar da confiança depositada em toda a equipe e da demonstração pública de coesão e união, todas as possibilidades permanecem em aberto nos corredores do clube catalão.

O ex-jogador do Ajax sempre afirmou, tanto em reuniões privadas quanto publicamente, que não pretende fazer outra coisa senão continuar no Barcelona.

E embora sua passagem pelo "Camp Nou" tenha vivido mais oscilações do que o esperado ou previsto por todas as partes envolvidas, o meio-campista não planeja partir; ele se sente preparado para convencer o treinador Flick com seu desempenho e desempenhar um papel central na conquista dos objetivos da equipe nesta temporada.

Ainda assim, o jogador se encontra, aos 29 anos de idade, em um momento decisivo de sua carreira. O Manchester City estudou a possibilidade de contratá-lo no último verão, enquanto outro clube da Premier League, o Chelsea, acompanha de perto sua situação na esteira da transferência de Enzo Fernández para os Citizens. E outros grandes clubes europeus poderão entrar em cena caso sua situação no Barcelona permaneça indefinida.



De qualquer forma, ainda é cedo para dissipar a incerteza; a prioridade no momento é que a recuperação de Frenkie avance sem qualquer recaída para que, por fim, ele possa retornar ao elenco da equipe.

O Barcelona disputa a atual temporada com grandes ambições, e o retorno do jogador que veste a camisa 21 ao seu nível habitual pode representar uma "contratação de outono" de alta qualidade.

O clube acompanhará de perto a evolução do quadro de Frenkie de Jong com seu retorno ao grupo. Depois de todo o "alvoroço" que cercou o último verão, em que Flick, somado ao sofrimento com a lesão, retirou dele a braçadeira de capitão e a concedeu a Raphinha, o clube espera que tenha chegado a hora de focar exclusivamente no futebol.



