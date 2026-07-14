Negócio gigantesco... O Barcelona prepara um plano alternativo após a saída de Álvarez

O argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, continua sendo a principal opção do Barcelona para substituir Robert Lewandowski e reforçar o ataque do time catalão a partir da próxima temporada.

O Barcelona quer aproveitar o desejo de Álvarez de deixar o Atlético de Madrid, que ele expressou abertamente durante sua participação com a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona tem uma única prioridade no mercado de transferências de verão: contratar um atacante de ofício após a saída de Robert Lewandowski.

Acrescentou ainda que o principal alvo do clube catalão é Julián Álvarez; no entanto, a diretoria do Barcelona enfrenta atualmente a oposição do Atlético de Madrid, que se recusa a vender o atacante argentino.

O contrato de Álvarez com o Atlético de Madrid vai até 2030 e inclui uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.

O jornal indicou que o clube catalão tem um plano alternativo; embora não seja a prioridade, é uma opção forte caso a negociação envolvendo Julián Álvarez não dê certo.

De acordo com o jornal catalão, esse jogador é considerado um talento promissor que poderia ser um substituto adequado para Robert Lewandowski; e, antecipando-se a qualquer imprevisto na negociação envolvendo Álvarez, o Barcelona tem outras opções, e parece que uma delas é uma negociação de grande porte (sem que o jornal mencione o nome do jogador).