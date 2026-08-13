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Muhammad Sharaf Eldeen

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Negócio fechado: astro argentino realiza exames médicos em Madri

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O desejo de Simeone se realiza

O zagueiro argentino Cristian Romero segue para a capital espanhola, Madri, com o objetivo de concretizar sua transferência do Tottenham, dentro do atual mercado de verão.

O jornalista italiano especializado em transferências, Fabrizio Romano, afirmou nesta quinta-feira que Romero viajou na noite passada para Madri acompanhado de seu empresário, após receber a autorização do Tottenham, e deve realizar os exames médicos com o Atlético de Madrid amanhã.

O valor da transação é de 40 milhões de euros, incluindo os bônus, com o Tottenham mantendo 15% do valor de qualquer venda futura do jogador.

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O Atlético havia chegado a um acordo com o Tottenham pela contratação do zagueiro argentino, considerado um dos principais pedidos do técnico Diego Simeone para reforçar o setor defensivo.

Espera-se que Romero assine um contrato com o clube espanhol até 2031, após passar pelos exames médicos, segundo informações da imprensa.

Romero tem 28 anos e chegou ao Tottenham em 2021, vindo da Atalanta, da Itália, antes de se tornar capitão da equipe, além de ter contribuído para a conquista do título da Liga Europa pelos Spurs em 2025.

No cenário internacional, foi peça fundamental na seleção da Argentina, campeã da Copa América de 2021 e 2024 e da Copa do Mundo de 2022.


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