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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Negócio estrondoso"... Mbappé a Pérez: convenci uma estrela mundial a juntar-se ao Real Madrid

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Kylian desempenhou um papel importante no possível negócio.

Tudo indica que o Real Madrid está prestes a concretizar uma contratação de peso, ao fechar acordo com uma estrela mundial que brilhou no último Mundial, disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A direção do Real Madrid, liderada por Florentino Pérez, procura fechar contratações fortes neste verão, num momento em que o clube merengue se afastou dos títulos nas duas últimas temporadas.

Michael Olise (24 anos) é considerado um alvo do Real Madrid neste verão, e mostra-se fortemente inclinado a juntar-se aos "Los Blancos".

Olise foi o jogador com o maior número de assistências no Mundial de 2026 (7 assistências), e conseguiu esse feito depois de uma temporada excecional com o Bayern de Munique, na qual marcou 22 golos e assistiu para 31 golos em 52 jogos.

Estas exibições agradaram bastante ao Real Madrid, que pretende acelerar os seus esforços para contratar o extremo direito nascido em Londres, cujo contrato se estende até junho de 2029.

O site francês "Foot Mercato" confirmou que Olise deseja fortemente juntar-se ao Real Madrid, onde voltaria a encontrar Aurélien Tchouaméni e Kylian Mbappé, com quem jogou no Mundial de 2026.

 Kylian Mbappé desempenhou um papel decisivo neste possível negócio, uma vez que incentivou Michael Olise a apostar no projeto do Real Madrid.

 De acordo com o jornal "Bild", Michael Olise, que partilhou a sua vontade de se juntar ao Real Madrid com os seus colegas da seleção francesa, valorizou as palavras do capitão dos Bleus.

O objetivo de Kylian Mbappé durante o torneio foi convencer o amigo a juntar-se ao Real Madrid, tendo ainda tranquilizado Michael Olise quanto ao desejo dos merengues em contratá-lo, e falado também sobre o estilo de vida na capital espanhola, dos restaurantes ao clima.

Um discurso que parece ter convencido totalmente Michael Olise. Kylian Mbappé chegou mesmo a informar o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, dos sinais positivos que o colega lhe transmitiu.

Além disso, diz-se que Michael Olise tem algumas dúvidas quanto à possibilidade de vencer a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, e acredita que é capaz de oferecer mais com os "Los Blancos".

 Agora, Michael Olise pretende conversar com a direção do Bayern de Munique para compreender a visão do clube alemão sobre manter-se competitivo na Liga dos Campeões e os seus planos para as próximas temporadas.

 É provável que essa conversa desempenhe um papel decisivo no futuro de Michael Olise no Bayern.

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