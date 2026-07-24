O nome do francês Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain, foi associado a uma transferência para o Al-Hilal saudita durante o atual período de transferências de verão, num negócio descrito pelos relatos como podendo ser o maior da história do clube.

Mas apesar do apelo da ideia, a realidade parece mais complicada, e talvez faça com que o processo termine antes mesmo de se transformar em negociações reais.

O Al-Hilal, que se habituou a fechar grandes negócios nos últimos anos, tornou-se mais cauteloso no mercado de transferências, o que pode fazer com que a ideia de contratar Dembélé esteja mais próxima de um sonho do que da realidade.

Uma fatura que ultrapassa os limites da lógica

Se o Al-Hilal decidir entrar oficialmente no negócio, não bastará apenas convencer o jogador, sendo também necessário apresentar uma proposta avultada ao Paris Saint-Germain.

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As estimativas indicam que o valor do negócio não será inferior a 100 milhões de euros, podendo até ultrapassar esse número, sobretudo porque Dembélé é considerado uma das estrelas mais importantes da equipa francesa, além de o seu contrato prolongado conceder ao Paris uma grande vantagem nas negociações.

Além do valor da transferência, o Al-Hilal seria obrigado a garantir um salário anual colossal e prémios avultados, transformando o negócio num dos mais dispendiosos da história do futebol saudita.

Luis Enrique agarra-se à sua arma mais importante

O maior obstáculo não reside apenas no aspeto financeiro, mas na própria posição do Paris Saint-Germain, pois o treinador espanhol Luis Enrique considera Dembélé um dos pilares fundamentais do seu projeto técnico, depois de se ter tornado um elemento decisivo no sistema ofensivo da equipa, seja na criação de oportunidades, no marcar de golos ou na execução da pressão alta.

Por isso, o clube francês não parece disposto a abdicar de uma das suas maiores estrelas, sobretudo após o êxito do projeto desportivo liderado por Enrique, o que reduz as hipóteses de concretização do negócio, seja qual for o seu valor.

O Al-Hilal mudou a sua estratégia

Talvez, há duas temporadas, o Al-Hilal fosse capaz de quebrar todos os recordes por um negócio desta dimensão, mas a situação hoje parece diferente.

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A atual direção caminha para uma política mais conservadora em termos de gastos e procura reduzir as despesas, sobretudo com a existência de contratos avultados dentro da equipa que necessitam de reestruturação ou acordo, além do desejo de alcançar um maior equilíbrio financeiro nos próximos anos.

Além disso, o clube passou a focar-se na contratação de jogadores mais jovens e com maior capacidade de permanecer durante várias temporadas, em vez de entrar em negócios excecionais que consomem uma parte significativa do orçamento.

O sonho existe, mas a realidade é mais difícil

Não há dúvida de que a presença de um jogador do calibre de Ousmane Dembélé daria ao Al-Hilal um enorme reforço técnico, e formaria, com a constelação de estrelas já existente, uma das linhas ofensivas mais fortes do mundo.

Mas ao olhar para o valor do negócio, para a posição do Paris Saint-Germain e para as prioridades da atual direção do Al-Hilal, as hipóteses de transferência da estrela francesa para a Roshn Saudi League parecem extremamente reduzidas.

Por isso, o nome de Dembélé poderá continuar presente nas manchetes dos jornais nos próximos dias, mas transformar este interesse num negócio oficial exigirá dados excecionais, que não parecem estar disponíveis até ao momento.