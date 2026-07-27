Tudo indica que o futuro do francês Bradley Barcola no Paris Saint-Germain se aproxima do fim, depois de o jogador ter tomado uma decisão clara quanto ao seu próximo passo, num contexto de crescente interesse por parte de um dos grandes clubes europeus em contratá-lo durante o atual período de transferências.

De acordo com o que publicou ojornal espanhol "Marca", Barcola chegou a um acordo pessoal com o Liverpool inglês para se transferir para as suas fileiras num contrato válido até 2032, num passo que reflete a vontade do jogador em viver uma nova experiência fora do estádio "Parc des Princes".

O jornal referiu que o acordo entre o jogador e o Liverpool prevê que Barcola receba um salário que o torna um dos jogadores mais bem pagos do plantel do clube inglês, num indicador claro do quanto a direção do Liverpool está empenhada em concretizar o negócio.

Isto surge depois de ter sido revelada a decisão de Barcola de não renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain, o que abriu a porta à sua saída do clube francês, apesar de a direção deste não estar disposta a abrir mão do jogador com facilidade.

Relatos anteriores revelaram que o Paris Saint-Germain fixou o valor de Barcola em cerca de 170 milhões de euros, uma quantia que o Liverpool aparentemente não está disposto a alcançar de momento, o que poderá tornar as negociações entre as duas partes complexas nos próximos tempos.

O Liverpool espera chegar a uma fórmula adequada para concretizar o negócio, sobretudo porque o acordo pessoal com o jogador representa um passo importante no caminho para fechar a transferência, mas não significa necessariamente que o Paris Saint-Germain aceite a sua saída.

Espera-se que os próximos dias assistam a novos desenvolvimentos quanto ao futuro de Barcola, num contexto em que o jogador mantém a sua posição e o seu desejo de sair, ao passo que o Paris Saint-Germain procura preservar um dos seus mais destacados elementos ofensivos, ou obter a contrapartida financeira que considere adequada para dele abrir mão.

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