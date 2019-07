Negócio de mestre: Barça recompra prata da casa... e revende pelo dobro do valor

Barcelona teria acertado acordo com Getafe para vender Cucurella pelo dobro do preço que gastou no recém-contratado

MERCADO

Marc Cucurella irá jogar no na próxima temporada de acordo com apurações da Goal . O acordo já estaria definido entre o clube de Madri e o , o qual custará entre oito e 10 milhões de euros. Para tirar Cucurella do , o Barça pagou cerca de 4 milhões de euros. Desta forma, o time irá lucrar o dobro do valor que gastou pelo atleta que compraram num dia e venderam no outro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Apesar do interesse de equipes como o e , o Barça decidiu dizer sim ao Getafe após perceber a seriedade da negociação e o lucro por trás do projeto do rival espanhol que irá disputar a 2019-20.

A classificação ao torneio europeu foi um fator decisivo para convencer o jogador e o Barcelona. O time catalão concordou sem demora com a oferta do Getafe, já que o dinheiro que entrar nos cofres poderá contribuir com uma futura contratação, por exemplo: Neymar.