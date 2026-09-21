Negócio de dupla vantagem: Al-Nassr corre contra o tempo para contratar jogador do Al-Fateh

O clube do Al-Nassr está próximo de fechar a contratação por empréstimo de Abdulhadi Al-Alawan, goleiro da equipe sub-21 do Al-Fateh, depois que a diretoria do clube da capital chegou a um acordo com sua congênere do Al-Fateh sobre a transferência do jogador até o fim da atual temporada.

E, de acordo com fontes exclusivas do jornal "Arriyadiyah", o acordo inclui uma cláusula que concede ao Al-Nassr a preferência na compra do contrato do goleiro, de 20 anos, antes do fim da atual temporada.

A diretoria do Al-Nassr corre contra o tempo para obter a aprovação da empresa do clube e da liga para concretizar a negociação, antes do fechamento da janela de transferências da categoria sub-21, às 12h00 da manhã de segunda-feira.

Com a conclusão da negociação, o Al-Nassr pretende aproveitar os serviços de Al-Alawan na equipe sub-21, que disputa a Joy Elite League, além da possibilidade de utilizá-lo no time principal durante a atual temporada.

O Al-Nassr ocupa atualmente a terceira posição na tabela de classificação da Liga Roshn Saudita, com 16 pontos em 7 partidas, depois de conquistar 5 vitórias, empatar em uma partida e perder outra.

A equipe marcou 16 gols e sofreu 7, aparecendo logo atrás da dupla que lidera a tabela.

Já no âmbito da Joy Elite League sub-21, o Al-Nassr vive um início menos estável, pois a equipe sofreu duas derrotas em suas primeiras rodadas, diante do Al-Fateh pelo placar de 1 a 2, e depois voltou a vencer o Al-Jabalain por 4 a 0, antes de perder para o Damac por um gol a zero na quarta rodada, permanecendo distante das equipes de ponta na tabela da competição.

A contratação de Abdulhadi Al-Alawan surge nesse contexto, com o desejo do Al-Nassr de reforçar as fileiras da equipe sub-21 com um novo goleiro, mantendo a possibilidade de aproveitá-lo no time principal durante a atual temporada.