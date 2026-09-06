Negócio de Anis Hadj Moussa está, por enquanto, fora de cogitação: Ittihad Club não pode atender à exigência

A transferência de Anis Hadj Moussa para o Ittihad Club melou no último momento. O clube saudita não consegue cumprir a garantia bancária exigida pelo Feyenoord, informam Ben Jacobs e Feyenoord Transfermarkt. Com isso, o acordo está fora de cogitação por enquanto.

Mais cedo, no domingo, uma transferência de Hadj Moussa para a Arábia Saudita parecia justamente próxima. Feyenoord e Ittihad Club haviam chegado a um acordo verbal e aguardavam apenas as últimas formalidades. A garantia bancária agora se mostra o obstáculo.

O Feyenoord queria segurança financeira antes de dar sinal verde definitivo para a transferência milionária. Segundo as informações mais recentes, o Ittihad Club se recusa a oferecer essa garantia. Com isso, não haverá exames médicos e Hadj Moussa não vai para Riad.

Valores enormes estavam envolvidos na transferência. Feyenoord Transfermarkt informou anteriormente que o Feyenoord poderia receber até 44 milhões de euros, incluindo bônus. Rijnmond falou em uma taxa de transferência fixa de 40 milhões de euros, que poderia subir para 42 milhões de euros com bônus.

Com ambos os valores, Hadj Moussa teria se tornado a transferência de saída mais cara da história do Feyenoord. Isso não vai acontecer por causa do fracasso desta transferência.

A janela de transferências na Arábia Saudita ainda está aberta, o que significa que o Ittihad Club ainda poderia apresentar uma nova proposta aos rotterdamenses. Hadj Moussa, por causa das questões envolvendo a transferência, já ficou fora da lista relacionada para o jogo contra o NEC (1 a 3) e parece ter feito sua última partida pelo Feyenoord.

Uma transferência para o Ittihad Club está fora de questão por enquanto devido aos problemas com a garantia bancária.