Negócio de Anis Hadj Moussa está, por enquanto, fora de cogitação: Ittihad Club não consegue atender à exigência

A transferência de Anis Hadj Moussa para o Ittihad Club melou no último momento. O clube saudita não consegue atender à garantia bancária exigida pelo Feyenoord, informam o jornalista de transferências Ben Jacobs e o Feyenoord Transfermarkt. Com isso, o negócio está, por enquanto, fora de cogitação.

Mais cedo, neste domingo, uma ida de Hadj Moussa para a Arábia Saudita parecia justamente próxima. Feyenoord e Ittihad Club haviam chegado a um acordo verbal e aguardavam apenas as últimas formalidades. A garantia bancária agora se mostra o obstáculo.

O Feyenoord queria segurança financeira antes de dar sinal verde em definitivo para a transferência milionária. Segundo as informações mais recentes, o Ittihad Club se recusa a oferecer essa garantia. Com isso, não haverá exames médicos e Hadj Moussa não vai para Jidá.

A transferência envolvia cifras enormes. Feyenoord Transfermarkt informou anteriormente que o Feyenoord poderia receber até 44 milhões de euros, incluindo bônus. Rijnmond falou em uma taxa de transferência fixa de 40 milhões de euros, que poderia subir para 42 milhões de euros com bônus.

Com ambos os valores, Hadj Moussa teria se tornado a venda mais cara da história do Feyenoord. Isso não acontecerá por causa do fracasso desta transferência.

A janela de transferências na Arábia Saudita ainda está aberta, o que significa que o Ittihad Club ainda poderia apresentar uma nova oferta aos roterdameses. Por causa dos problemas envolvendo a transferência, Hadj Moussa já ficou fora da lista para o jogo contra o NEC (1 a 3) e parece ter feito sua última partida pelo Feyenoord.

Uma transferência para o Ittihad Club está, por enquanto, fora de questão devido aos problemas com a garantia bancária.