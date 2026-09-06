Negócio de Anis Hadj Moussa está fora de cogitação por enquanto: Ittihad Club não consegue atender à exigência

A transferência de Anis Hadj Moussa para o Ittihad Club melou de última hora. O clube saudita não consegue cumprir a garantia bancária exigida pelo Feyenoord, informam Ben Jacobs e Feyenoord Transfermarkt. Com isso, o negócio está descartado por enquanto.

Mais cedo, neste domingo, a ida de Hadj Moussa para a Arábia Saudita parecia justamente próxima. Feyenoord e Ittihad Club haviam chegado a um acordo verbal e aguardavam apenas as últimas formalidades. A garantia bancária agora se mostra o entrave.

O Feyenoord queria segurança financeira antes de dar definitivamente o sinal verde para a transferência milionária. Segundo as informações mais recentes, o Ittihad Club se recusa a oferecer essa garantia. Com isso, não haverá exames médicos e Hadj Moussa não vai para Riad.

A transferência envolvia valores enormes. Feyenoord Transfermarkt informou anteriormente que o Feyenoord poderia receber até 44 milhões de euros, incluindo bônus. Rijnmond falou em uma taxa fixa de transferência de 40 milhões de euros, que poderia subir para 42 milhões de euros com bônus.

Com ambos os valores, Hadj Moussa teria se tornado a venda mais cara da história do Feyenoord. Isso não vai acontecer por causa do fracasso desta transferência.

A janela de transferências na Arábia Saudita segue aberta, o que significa que o Ittihad Club ainda poderia apresentar uma nova oferta aos roterdaneses. Hadj Moussa, por causa das questões envolvendo a transferência, já ficou fora da lista de relacionados contra o NEC (1 a 3) e parece ter feito sua última partida pelo Feyenoord.

Uma ida para o Ittihad Club está fora de cogitação por enquanto devido aos problemas com a garantia bancária.