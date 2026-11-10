Negócio de 60 milhões: Chelsea entra na disputa com o Real Madrid por estrela da Espanha

O Chelsea entrou na corrida pela contratação do meio-campista da seleção da Espanha, juntando-se ao Real Madrid e ao Atlético de Madrid na lista de clubes interessados em obter seus serviços durante a próxima janela de transferências de inverno.

O jornal britânico "The Independent" noticiou que os três clubes monitoram a situação do astro do Arsenal, Martín Zubimendi, diante da possibilidade de sua saída do Arsenal em janeiro de 2027, depois que seu papel diminuiu nos planos do técnico Mikel Arteta no período recente.

O jornal esclareceu que as necessidades dos três clubes no meio-campo tornam o jogador espanhol uma opção atraente, especialmente diante das poucas opções disponíveis entre os atletas de alto nível em sua posição durante a janela de transferências de inverno.

Reforço ofensivo ameaça o futuro de Zubimendi

A possibilidade de saída de Zubimendi está ligada aos planos do Arsenal de reforçar seu setor ofensivo, já que Arteta deseja contratar um ponta veloz com capacidade de conduzir a bola e avançar com ela, mas o clube pode precisar concretizar uma grande venda antes de agir para fechar o negócio.

O The Independent considera que o meio-campista espanhol se tornou um dos principais candidatos a deixar o clube, diante da abundância de opções disponíveis para Arteta no meio-campo, especialmente após a contratação do brasileiro Bruno Guimarães por 85 milhões de libras esterlinas no último verão.

Apesar de o técnico espanhol continuar valorizando o potencial de Zubimendi, ele tem recorrido recentemente a Bruno Guimarães e Declan Rice no meio-campo, com a presença de Myles Lewis-Skelly entre suas opções, o que aumentou a dificuldade de o jogador espanhol conseguir um papel de titular.

60 milhões de libras esterlinas, a condição do Arsenal

De acordo com o relatório, o Arsenal não estará disposto a abrir mão de Zubimendi sem recuperar o valor que pagou para contratá-lo da Real Sociedad no verão de 2025, de pelo menos 60 milhões de libras esterlinas.

Apesar da redução de suas participações, o jogador ainda possui grande valor técnico, depois de ter sido um dos elementos importantes na temporada da conquista do título do Campeonato Inglês pelo Arsenal, além de ter desempenhado um papel decisivo no gol marcado por Ferran Torres, que deu à seleção da Espanha a vitória na Copa do Mundo em julho passado.

Zubimendi enfrenta atualmente um problema físico que consiste em uma possível fratura no nariz, sofrida durante o confronto contra o Everton no mês passado, que terminou com a vitória do Arsenal por dois a zero.

O jogador havia entrado como substituto aos 80 minutos, antes de sofrer uma pancada no rosto que exigiu atendimento, mas recebeu sinal verde para participar das partidas usando uma máscara de proteção até sua recuperação.

Com a aproximação da janela de transferências de inverno, o futuro de Zubimendi estará sob observação, diante do interesse de três grandes clubes em seus serviços e da possibilidade de o Arsenal ser obrigado a abrir mão dele para financiar seus planos ofensivos, o que abre caminho para uma disputa entre Real Madrid, Atlético de Madrid e Chelsea para fechar o negócio.