O atacante francês Éli Junior Kroupi, estrela do Bournemouth da Inglaterra, anseia por jogar pelo Barcelona e considera a transferência para o Camp Nou o "sonho de sua vida", demonstrando enorme entusiasmo pela oportunidade que pode representar uma grande virada em sua carreira, num momento em que o clube catalão se prepara para apresentar uma proposta oficial que pode chegar a 100 milhões de euros por sua contratação.

A jornalista Helena Condis, da rádio espanhola "Cadena COPE", revelou que Kroupi está bastante "empolgado" em se juntar ao Barcelona, afirmando que o desejo do jogador de 22 anos é claro e explícito, e que ele seria um acréscimo valioso caso o clube catalão apresente uma proposta oficial para tirá-lo do Bournemouth.

Atualmente, Kroupi está concentrado nos treinos de pré-temporada com seu time, o Bournemouth, buscando atingir seu melhor nível físico como preparação para a nova temporada, mas não está alheio aos rumores de sua transferência para o clube catalão, que têm estampado as manchetes dos jornais espanhóis nos últimos dias.

O Barcelona reativou recentemente seu plano alternativo para a posição de centroavante (número 9), após o impasse nas negociações para a contratação do argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, que continua sendo a primeira opção para suceder o polonês Robert Lewandowski e se tornar o titular absoluto na frente do time nos próximos anos.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, havia alertado que a proposta apresentada ao Atlético de Madrid pela contratação de Álvarez "não é definitiva" e expirará entre "o fim de julho e o início de agosto", o que levou o diretor esportivo Deco a começar a trabalhar na apresentação de uma alternativa confiável para o técnico alemão Hansi Flick, que é Kroupi.

Segundo o jornal catalão "Sport", os dirigentes do Barcelona monitoram o atacante francês há algum tempo e, apesar de haver um intenso debate nos gabinetes do clube entre os que acreditam em seu talento e os que o consideram "imaturo", eles estão dispostos a gastar cerca de 100 milhões de euros para tirá-lo do Bournemouth.

O Bournemouth não facilitará a saída de sua jovem estrela, especialmente após as atuações marcantes que apresentou na temporada passada, mas uma quantia tão elevada quanto essa pode aproximar sua chegada ao Camp Nou, sobretudo com o claro desejo do jogador de se transferir e seu forte anseio de jogar pelo clube catalão.