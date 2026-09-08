Uma reportagem publicada nesta terça-feira afirmou que o astro argentino deu um novo passo para consolidar sua posição como empresário no futebol espanhol.

De acordo com o jornal "Marca", Lionel Messi chegou a um acordo preliminar para adquirir o clube Eldense, um dos times da Segunda Divisão espanhola.

Com isso, ele inicia sua entrada no mundo dos negócios do futebol profissional espanhol, caso a operação seja confirmada, e reforça sua presença após ter adquirido o clube Cornellà, um dos times da Terceira Divisão da Catalunha, no início deste ano.

Messi vai adquirir a totalidade das ações do clube, sem qualquer intervenção de terceiros.

O projeto comercial de Messi nasce de seu desejo de investir seu legado no próprio futebol, desta vez com um clube que subiu recentemente à Segunda Divisão espanhola e que tem sua sede em Elda, província de Alicante, não muito longe da Catalunha, onde ele planeja viver quando o astro se aposentar do futebol ativo no Inter Miami.

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E, caso a operação seja concluída, espera-se que isso ocorra nos próximos dias, após a finalização dos procedimentos legais e contratuais definitivos, incluindo o processo de auditoria financeira. A operação também estará sujeita à aprovação do Conselho Nacional de Esportes da Espanha.

Um grupo de investimento internacional de origem colombiana, liderado pelo empresário Juan Carlos Trujillo, adquiriu o clube Eldense há algum tempo, depois de tê-lo comprado de Pascual Pérez em outubro de 2015. Também circularam rumores nos últimos meses sobre a intenção do argentino Ricardo Peni de adquiri-lo por cerca de 12 milhões de euros. Mas o nome de Messi voltou agora com enorme força.

No aspecto esportivo, o Eldense demitiu seu técnico Claudio Barragán na última segunda-feira, tornando-se o primeiro treinador a ser demitido do cargo na Segunda Divisão. A equipe conquistou apenas dois pontos em quatro partidas pelo campeonato e ainda não nomeou um novo treinador.