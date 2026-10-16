O jornal francês "Le Monde" revelou os detalhes de um contrato assinado por Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em maio de 2025, para o aluguel de escritórios na Trump Tower, em Nova York, prédio administrado pela família do presidente americano Donald Trump, mais especificamente por seu filho Eric Trump, em um acordo que levantou questionamentos sobre a natureza da relação entre as duas partes.

Segundo o jornal francês, que afirmou ter tido acesso a documentos internos, a Fifa negociou o pagamento de 4 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 3,57 milhões de euros, pelo aluguel de escritórios com área de 450 metros quadrados por um período de 7 anos e 7 meses, dentro do edifício de 58 andares pertencente à família Trump, na Quinta Avenida, em Nova York.

Em resposta aos questionamentos do "Le Monde", a Fifa afirmou que o valor do aluguel está de acordo com os preços de mercado, enquanto o jornal destacou que o prédio permaneceu vazio, considerando que esse acordo representa um indício adicional dos vínculos entre Infantino e Trump.

A entidade máxima do futebol explicou que o aluguel dos escritórios ocorre no âmbito dos preparativos para o Mundial de Clubes de 2025 e, principalmente, para a Copa do Mundo de 2026.

No entanto, o jornal apontou que o acordo não foi precedido por uma licitação pública nem pelo estudo de opções alternativas, ao contrário dos procedimentos adotados pela Fifa na criação de seus escritórios em Miami, destinados a seus serviços jurídicos.

O contrato, sobre o qual, segundo o "Le Monde", a Fifa forneceu apenas informações limitadas, mesmo internamente, suscitou questionamentos adicionais sobre as circunstâncias do acordo, em um momento em que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos conduz uma investigação sobre as relações entre Infantino e o presidente americano Donald Trump.

Em setembro passado, o senador democrata pelo estado de Maryland Jamie Raskin, membro do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, pediu a convocação do presidente da Fifa, exigindo a apresentação de documentos relativos à sua relação com a Casa Branca e criticando o que descreveu como ausência de cooperação de ambos os lados nesse caso.