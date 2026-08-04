O egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool, está muito perto de concretizar sua transferência para o Trabzonspor, após o clube turco concordar com uma cláusula especial em seu novo contrato.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Salah acertou com o Trabzonspor sua transferência para o elenco na atual janela de transferências de verão, com um contrato válido por duas temporadas, restando apenas uma cláusula pendente de aprovação por parte do clube turco para a assinatura oficial.

O jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu revelou uma cláusula especial no contrato do astro egípcio com o Trabzonspor, que o aproxima da conclusão da transferência nas próximas horas.

Sabuncuoglu explicou, em uma publicação em sua conta pessoal na rede social "X", que Salah receberá 20% dos produtos que levam seu nome, os quais o clube trabalhará para vender no período seguinte.

Essa cláusula estava entre os pontos que travaram a transferência de Mohamed Salah ao Besiktas no período recente, apesar do acordo sobre a maior parte das questões relativas ao contrato.

O período recente registrou diversas reviravoltas quanto ao destino de Mohamed Salah, já que seu nome foi inicialmente associado a uma transferência ao Besiktas, antes de as negociações se complicarem, levando a Federação Saudita a apresentar uma proposta para contratá-lo, mas o astro egípcio preferiu se transferir para a Turquia.

O Trabzonspor será o sétimo clube que Mohamed Salah representa em sua carreira futebolística, depois do egípcio Al Mokawloon Al Arab, do suíço Basel, de Fiorentina e Roma na Itália, além de Chelsea e Liverpool na Inglaterra.

O Liverpool foi a etapa mais marcante da carreira do astro egípcio, onde jogou por 9 anos completos, entre 2017 e 2026, e conquistou o título da Premier League por duas vezes, além da Liga dos Campeões da Europa, da Supercopa, da Supercopa da Europa e da Copa do Mundo de Clubes uma única vez cada.