Negociando com o futebol do Catar, Mandzukic fica de fora dos relacionados da Juve

Atacante ficou fora da lista de relacionados do técnico Maurizio Sarri contra a Fiorentina porque pode se transferir para o futebol do Catar

A enfrentará a , no estádio Artemio Franchi, neste sábado (14), com uma ausência. Maurizio Sarri, surpreendentemente, deixou Mario Mandzukic fora da lista de relacionados. O motivo? O croata está negociando com um clube do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O jogador não faz parte das principais escolhas do técnico há algum tempo e, de fato, está disponível no mercado da bola. Ele teve negócios fracassados com o e o na última janela de transferências, tanto que nem esteve entre os inscritos da UEFA .

Mais artigos abaixo

O croata poderia, portanto, deixar a Juventus imediatamente, já que o mercado fecha em 30 de setembro no Catar. Aos 33 anos, o ex- de Munique poderia ir a uma área "exótica" com uma oferta luxuosa.

O atacante joga pela Juventus desde a temporada 2015/2016 e conquistou títulos do Campeonato Italiano e três edições da Copa . Agora, em comum acordo com a equipe, ele pode ir embora do futebol europeu.