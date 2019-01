Negociando com o Fla, empresário de Arrascaeta rebate dirigente do Cruzeiro

Daniel Fonseca pediu para que as "vaidades não entrem na negociação"

O empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca, emitiu um comunicado oficial na noite desta quinta-feira (3) rebatendo as declarações do vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, que, em entrevista coletiva mais cedo, criticou o agente ao falar sobre as conversas com o Flamengo para contratar o jogador.

"Nossa conduta não está guiada por falso ego. Queremos fazer o que é melhor para o atleta", afirmou.

"É certo o que foi dito pelo senhor Itair Machado que mantivemos uma reunião e tratamos a eventual transferência do jogador assim como existe o interesse do Flamengo em contar com seus serviços", completou.