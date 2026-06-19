Negociações paralisadas na Premier League abrem caminho para o Barcelona fechar uma contratação na defesa

O Barcelona entra no mercado de transferências de verão com grande foco para avaliar todas as oportunidades disponíveis, e o gigante catalão acompanha de perto a evolução da situação do zagueiro holandês Micky van de Ven em seu clube, o Tottenham Hotspur.

De acordo com o que publicou o jornal “Marca”, com base em reportagens da imprensa inglesa, o jogador da seleção holandesa ainda não renovou seu contrato, num momento em que lhe restam apenas dois anos em seu atual vínculo com os Spurs, além da opção de prorrogação por mais um ano.

Embora as negociações para a renovação do contrato entre a diretoria do clube londrino e o jogador tenham começado há algum tempo, reportagens da mídia britânica confirmaram que as negociações estão congeladas e temporariamente suspensas no momento.

O zagueiro de 25 anos é considerado um pilar indispensável na escalação do técnico italiano Roberto De Zerbi, que o descreve como o melhor zagueiro central canhoto da Premier League, aproveitando sua imponente constituição física e sua altura de 1,93 metro, além de sua flexibilidade tática e capacidade de atuar com eficiência na posição de lateral-esquerdo.

E a tarefa do Blaugrana não será fácil para garantir os serviços do zagueiro holandês; já que o clube não é o único na disputa por ele; sua situação atrai interesse significativo de vários grandes clubes da Premier League, após ele ter apresentado uma temporada excepcional, na qual disputou 45 partidas em diversas competições, marcando 7 gols e dando uma assistência.

No cenário internacional, Van de Ven vive um momento de destaque com a seleção de seu país; ele disputou os 90 minutos completos na partida de estreia da seleção holandesa na Copa do Mundo, que terminou em empate positivo por 2 a 2 contra a seleção do Japão, e o técnico Ronald Koeman o escalou como titular na lateral esquerda, confirmando seu valor como um dos zagueiros modernos mais cobiçados no mercado de transferências europeu.