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Negociações frenéticas: Barcelona eleva sua oferta para fechar a contratação de Rodri

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Detalhes da segunda proposta do Barcelona para convencer o Manchester City

As negociações avançam em ritmo alucinante entre Barcelona e Manchester City para concretizar a transferência do craque espanhol Rodri.

O anúncio de Enzo Maresca, técnico do City, no qual advertiu que conta com o retorno de Rodri aos treinos da equipe, foi claramente nada mais do que uma tentativa de demonstrar otimismo sem qualquer fundamento real. 

A máquina de negociações dos dois clubes trabalhou em ritmo contínuo, e a transferência do jogador ficou mais próxima do que nunca.

O jornal "Sport" informou que, após pouco menos de 48 horas, já foram confirmados todos os detalhes da primeira proposta financeira apresentada pelo Barcelona, e hoje veio a público o novo passo dado pelo clube catalão.

O rumo das negociações também está de acordo com o cenário habitual em casos como esse, já que o Barcelona começou colocando na mesa de negociações um valor de 50 milhões de euros. 

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Fontes da Inglaterra haviam confirmado que o Manchester City não estava disposto a abrir mão de Rodri por menos de cerca de 70 milhões de libras esterlinas e, portanto, essa primeira proposta, cujo destino era o fracasso, foi descartada desde as primeiras tentativas.

Ainda assim, foi confirmado desde aquele momento também que os contatos continuariam durante o fim de semana a fim de preparar uma segunda proposta capaz de convencer o Manchester City a aceitar suas exigências.

E foi exatamente isso que aconteceu, pois nenhuma das partes quer atrasar um processo com o qual todos parecem estar de acordo.

Seguindo o rumo habitual dessa questão, a imprensa inglesa revelou os detalhes financeiros da nova tentativa por parte do clube catalão. 

Neste momento, o Barcelona está disposto a pagar um valor de 65 milhões de euros, além de outros 5 milhões de euros em bônus, um esforço financeiro importante por parte do clube, mas que ainda é um pouco inferior ao valor de 70 milhões de libras esterlinas exigido pelo Manchester City.

Agora, espera-se que o Manchester City dê um passo à frente e demonstre também alguma flexibilidade em suas exigências financeiras.

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