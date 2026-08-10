Negociações emperradas e alternativa saudita: o que está acontecendo entre o Al Ahly e Imam Ashour?

O futuro de Emam Ashour com o Al Ahly permanece incerto, diante das dificuldades que enfrentam as negociações para a renovação do contrato do meio-campista egípcio.

De acordo com informações exclusivas obtidas pelo site «Africa Foot», as negociações entre Emam Ashour e a diretoria do Al Ahly ainda não chegaram a um acordo, devido à falta de consenso sobre a contrapartida financeira, já que as exigências financeiras do jogador não se ajustam à proposta apresentada pelo clube.

O Al Ahly apresentou a Emam Ashour uma proposta que inclui um salário anual de cerca de 25 milhões de libras egípcias, o equivalente a aproximadamente 500 mil dólares americanos, além de cerca de 10 milhões de libras egípcias, ou seja, cerca de 200 mil dólares, em forma de benefícios e bonificações.

No entanto, essa proposta não obteve a aprovação de Emam Ashour, que considera que a contrapartida financeira proposta não corresponde às suas expectativas, nem reflete seu valor e sua importância dentro da equipe, diante do prestígio que passou a ocupar desde sua transferência para o clube.

Essa postura começou a provocar o descontentamento da diretoria do Al Ahly, que busca com todas as forças manter um dos principais elementos da equipe, mas que, ao mesmo tempo, não parece disposta, no momento, a atender ao que considera exigências financeiras elevadas por parte do jogador.

As negociações entre as duas partes prosseguem em um clima marcado pela tensão, enquanto Emam Ashour não parece ter pressa em definir sua situação e concordar definitivamente com a renovação de seu contrato com o Al Ahly.

Empresário de Emam Ashour explora o mercado saudita

Segundo as mesmas fontes, o representante de Emam Ashour começou a explorar o mercado saudita, tendo apresentado a documentação do jogador ao Al Shabab e ao Al Feiha, em um movimento que reflete a disposição do jogador e de sua equipe em estudar as opções disponíveis, caso as negociações para a renovação de seu contrato com o Al Ahly fracassem.

Ainda assim, a fonte esclareceu que o empresário de Emam Ashour não espera necessariamente a chegada de uma proposta saudita no valor de 10 milhões de dólares como pagamento direto, cifra que o Al Ahly estabeleceu como valor mínimo para aprovar uma possível transferência do jogador ao Al Ittihad.

Isso ocorre diante dos desdobramentos vividos pelo mercado de transferências saudita no último período, depois que vários dos grandes clubes se apressaram em reforçar seus elencos antecipadamente, de acordo com necessidades técnicas específicas, o que pode reduzir as chances de que algum clube saudita pague uma quantia elevada para contar com os serviços do meio-campista egípcio.

O site «Africa Foot» afirmou que Emam Ashour não deseja, no momento, viver uma experiência profissional na liga catariana ou na emiratense, já que o jogador está concentrado nas opções que lhe ofereçam um projeto esportivo e uma contrapartida financeira compatíveis com suas ambições.

Com base nisso, a Arábia Saudita parece ser a principal opção externa para Emam Ashour caso suas negociações com o Al Ahly emperrem e não se chegue a um acordo sobre a renovação de seu contrato.