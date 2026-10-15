O Bayern de Munique chegou a um acordo preliminar com seu atacante inglês, Harry Kane, para a renovação de seu contrato, após semanas de negociações entre as partes, segundo informação da imprensa.

O renomado jornalista britânico da rede "Sky Sports", Michael Bridge, informou nesta quinta-feira que o Bayern de Munique está atualmente finalizando a documentação oficial para estender o vínculo até o verão de 2029.

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Kane chegou ao Bayern vindo do Tottenham em agosto de 2023, com um contrato de quatro temporadas, até 30 de junho de 2027. O clube bávaro não revelou na ocasião o valor da transação, mas relatos da imprensa a estimaram em cerca de 100 milhões de euros, um recorde no Campeonato Alemão.

Relatos da imprensa alemã já apontavam, no verão passado, o desejo de ambas as partes de estender o contrato, no mínimo até o verão de 2029. Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, chegou a descrever as negociações como extremamente harmoniosas.

Kane segue em grande fase nesta temporada, tendo marcado dois gols no empate do Bayern de Munique fora de casa com o norueguês Viking (3 a 3), na última terça-feira, pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

O astro inglês também é um dos principais candidatos ao prêmio Bola de Ouro 2026, que será entregue em Londres no dia 26 de outubro.



