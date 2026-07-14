Negociações após a Copa do Mundo... O Barcelona define o preço justo por Álvarez

O argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, continua sendo a principal opção do Barcelona para substituir Robert Lewandowski e reforçar o ataque do time catalão a partir da próxima temporada.

O Barcelona quer aproveitar o desejo de Álvarez de deixar o Atlético de Madrid, que ele expressou abertamente durante sua participação com a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026.

O Atlético de Madrid mantém sua posição de recusa em vender Álvarez, que possui uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, enquanto o Arsenal também tenta fechar o negócio.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona pretende, após a Copa do Mundo, apresentar uma oferta de cerca de 100 milhões de euros e não deseja aumentar sua proposta para contratar Julián Álvarez.

O jornal acrescentou que o clube catalão considera esse valor justo para um jogador do calibre do astro argentino.

E indicou que o Barcelona poderia incluir no contrato de Álvarez bônus relacionados a títulos e desempenho.

Além disso, o Barcelona também está aberto a utilizar um de seus jogadores para facilitar a negociação de Álvarez; em outras palavras, se o Atlético de Madrid estiver interessado em algum jogador do Barcelona, o clube poderá considerar a proposta.

O jornal concluiu dizendo: “Por exemplo, se o Atlético estiver interessado em Marc Casado, Ferran Torres ou até mesmo Ronald Araújo, poderá entrar em contato com eles, desde que os jogadores concordem com a transferência”.