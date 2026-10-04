Kenan Yildiz voltou ao centro das atenções dos grandes clubes europeus, com o Real Madrid se preparando para agir novamente a fim de contratar o jovem ponta turco durante a próxima janela de transferências de verão, em uma negociação que pode se transformar em uma das principais disputas do mercado no verão de 2027.

De acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport", o Real Madrid voltou a colocar Yildiz entre suas prioridades, com a possibilidade de apresentar uma proposta oficial nos próximos meses.

O clube merengue já havia se informado sobre a situação do jogador no inverno de 2025, quando Xabi Alonso quis torná-lo um de seus principais alvos, antes de o interesse do clube por ele ser renovado mais uma vez.

O futuro de Yildiz está fortemente ligado à situação esportiva da Juventus, que considera o jogador turco um dos pilares mais importantes de seu projeto, especialmente após a renovação de seu contrato até 2030.

Mas a não classificação do time italiano para a Liga dos Campeões novamente pode mudar os cálculos e levar a diretoria a estudar a ideia de vender sua jovem estrela no verão de 2027, sobretudo se perceber que tem um substituto adequado no jovem jogador Alaybeyoglu.

Parece que o Real Madrid terá de desembolsar uma quantia enorme para fechar o negócio, depois que a Juventus fixou o valor de Yildiz em cerca de 100 milhões de euros, no mínimo, há aproximadamente um ano.

A diretoria do clube merengue não parece disposta a recuar por causa do preço, especialmente diante de sua busca constante por reforçar as opções ofensivas e montar um elenco capaz de lidar com o calendário congestionado de partidas.

Em caso de chegada ao Santiago Bernabéu, Yildiz pode entrar em disputa direta com Vinícius Júnior pela posição de ponta esquerda, posição que o Real Madrid vê como uma das chaves de seu setor ofensivo nos próximos anos.

Mas o Real Madrid não estará sozinho na corrida por Yildiz, já que o Arsenal e o Bayern de Munique também monitoram a situação do jogador de 21 anos.

O clube inglês busca reforçar a ponta esquerda, enquanto o Bayern conhece bem Yildiz desde seu período na academia do clube.