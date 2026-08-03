A posição de centroavante de origem continua sendo a prioridade para Deco, o diretor esportivo do Barcelona, mas o clube pretende reforçar seu meio-campo.

Frenkie de Jong ficará afastado por vários meses devido a uma lesão no joelho, enquanto se espera a saída de Marc Casadó antes do fim deste mês.

Por isso, o clube catalão trabalha com várias opções, entre elas Rodri, jogador do Manchester City, que os blaugranas podem arrancar de seu rival tradicional, o Real Madrid.

Mas o melhor jogador da última Copa do Mundo não é o único atleta que o Barcelona almeja, especialmente com o Real Madrid seguindo firme na disputa.

Um novo nome surgiu repetidas vezes na mídia ligada ao Barcelona:Azzedine Ounahi, o jogador internacional marroquino, conhecido na França por sua passagem pelo Angers e pelo Olympique de Marseille.

O jornal "Sport" analisou o jogador do Girona e explicou por que ele é considerado um reforço de altíssimo valor para o Barcelona.

Primeiro, por sua experiência no Campeonato Espanhol, onde teve um desempenho excepcional na temporada passada, apesar das difíceis condições enfrentadas por sua equipe, que caiu para o fundo da tabela.

Seu talento é indiscutível; é um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida sozinho, além de ser capaz de dominar o meio-campo.

Sua grande versatilidade também é valorizada, com apenas um ponto de interrogação: a regularidade de seu nível.

Além disso, seu preço é bastante atrativo. A cláusula de rescisão em seu contrato é de apenas 25 milhões de euros, e o Girona pode estar disposto a abrir mão dele por cerca de 10 milhões de euros, como revelou o jornal "Mundo Deportivo" ontem, domingo.

Um valor irrisório para um jogador internacional de 26 anos, que fez uma temporada individual mais do que brilhante.