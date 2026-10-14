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O Real Madrid vai aproveitar a situação do City?

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O Real Madrid acompanha de perto os desdobramentos do cenário na Inglaterra, onde se desenha uma oportunidade capaz de abrir as portas para uma das maiores negociações do mundo do futebol, depois que relatos da imprensa revelaram que o clube merengue mantém o interesse no norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, e o monitora atentamente à espera de qualquer chance de contratá-lo no futuro.

O site Tribuna informou que o Real Madrid tem uma excelente relação com a família de Haaland e com seus agentes, destacando que o contato entre as duas partes é mantido de forma direta há anos.

Esse contato reflete um interesse estratégico por parte do clube merengue, que observa a evolução da situação do atacante norueguês na Premier League, além de qualquer possível mudança em seu vínculo contratual com o Manchester City, atento ao surgimento de uma oportunidade que lhe permita agir.

Esse acompanhamento acontece em um momento em que o Manchester City enfrenta pressões jurídicas e esportivas ligadas ao caso das acusações feitas contra ele por supostas infrações às regras financeiras da Premier League, processo que lança sombras sobre o futuro do clube.

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O Real Madrid pode monitorar eventuais desdobramentos futuros desse caso, caso eles se reflitam de maneira concreta na estabilidade do projeto esportivo do Manchester City ou em seus planos de longo prazo.

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















Haaland, com sua capacidade excepcional de marcar gols, representa uma opção capaz de provocar um salto de qualidade no ataque do Real Madrid, caso o clube decida transformar seu interesse contínuo em uma movimentação oficial.











