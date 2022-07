Negociação esquenta e Corinthians avança para repatriar Balbuena

Zagueiro paraguaio deve suspender seu contrato na Rússia e pode reforçar o Timão no segundo semestre.

O Corinthians está avançando na contratação de Fabián Balbuena. O zagueiro paraguaio está no Dínamo de Moscou, da Rússia, e é uma das prioridades do Timão para o segundo semestre.

Como soube a GOAL, a diretoria do Corinthians abriu negociações e chegou “forte”, querendo um desfecho positivo o mais rápido possível, ainda mais após a venda de João Victor. A intenção é de ter Balbuena para os duelos contra o Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores da América.

Inclusive, pessoas do estafe de Balbuena visitaram a delegação do Corinthians na Argentina, antes do jogo contra o Boca Juniors, como também informou o Meu Timão. Lá, o negócio avançou e a decisão de aceitar ou não ficou nas mãos do zagueiro paraguaio.

Um ponto que joga a favor de um retorno de Balbuena é a família do jogador, que está pressionando o zagueiro para sair da Rússia. Os familiares do atleta não querem seguir no país, por conta da guerra.

Mais artigos abaixo

Balbuena tem um alto salário na Rússia e seu desejo, e de parte de seu estafe também, era de continuar no futebol da Europa. Até aqui, no entanto, o zagueiro não foi procurado de forma concreta por nenhuma equipe da magnitude do Timão.

O atleta de 30 anos pode chegar ao Corinthians por empréstimo, com o seu contrato com o Dínamo de Moscou sendo suspenso. A tendência é de que o vínculo seja suspenso nos próximos dias.Vale lembrar que a cláusula criada pela Fifa por conta da guerra foi estendida até junho de 2023.

Balbuena é personagem importante na história recente do Timão. O zagueiro paraguaio foi campeão brasileiro (2017) e bicampeão paulista (2017 e 2018), marcando gols importantes e sendo muito querido pela Fiel.