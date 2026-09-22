O papel do francês Eduardo Camavinga no Real Madrid diminuiu, e o jogador agora nem sequer figura entre as opções para a escalação titular do técnico José Mourinho, após um verão em que foi colocado entre os claros candidatos à saída.

Camavinga disputou nesta temporada 6 partidas pelo Real Madrid, mas com contribuição limitada, ou talvez marginal. E, apesar de a equipe merengue ter carecido da personalidade de um meio-campista que muitos pediam, Camavinga não conseguiu aproveitar essa oportunidade.

O francês chegou ao Real Madrid no fim da janela de transferências do verão de 2021 e surpreendeu a todos com uma atuação brilhante naquela temporada, especialmente na Liga dos Campeões, o que apontava para um futuro mais promissor para o jogador.

Ele também apresentou boas atuações como lateral-esquerdo em algumas ocasiões nas temporadas seguintes, mas seu desempenho foi caindo gradualmente com o tempo.

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O Galatasaray volta à cena

Na temporada passada, Camavinga foi alvo de muitas críticas, e, com sua evolução limitada e a incapacidade de oferecer as soluções exigidas em sua posição, ele acabou meio que fora dos planos. Por isso, até agora, José Mourinho não tem contado muito com ele.

O site Foot Mercato afirmou: "Isso reforça novos rumores sobre seu destino futuro, entre eles, o que foi mencionado pelo site turco Fanatik a respeito do interesse do Galatasaray em seus serviços".

E revelou: "A equipe turca colocou o jogador francês no radar e pretende contratá-lo em janeiro próximo".

E concluiu: "Apesar disso, nem Camavinga nem o Real Madrid pensam, pelo menos até agora, em sua saída". Mas tudo pode mudar nos próximos meses.

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