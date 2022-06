Negociação avança e Corinthians deve liberar Rodrigo Varanda para o futebol do Chipre

Sem espaço na Chapecoense, Rodrigo Varanda será negociado mais uma vez pelo Corinthians

O Corinthians deve negociar mais uma vez Rodrigo Varanda. Emprestado para a Chapecoense desde abril, o atacante chamou a atenção de um clube do Chipre e deve ser liberado pela diretoria do Timão para seguir carreira na Europa.

Como soube a GOAL, o negócio avançou nos últimos dias e existe a possibilidade de ser concretizado já nesta semana. A tendência é do clube cipriota, que não teve o nome revelado para a reportagem, fechar o acordo por um empréstimo com opção de compra pelo atacante de 19 anos.

Rodrigo Varanda já foi emprestado duas vezes pelo Corinthians. Na última temporada, disputou a Copa Paulista, pelo São Bernardo, e ajudou o clube a ser campeão. No momento, está na Chapecoense, onde disputou apenas três jogos desde que foi contratado.

Com a camisa do Timão, Varanda fez dez jogos como profissional e até marcou um gol contra o Palmeiras, no empate em 2 a 2, pelo Campeonato Paulista de 2021. Apesar disso, não conseguiu permanecer entre os profissionais.

Na base, sempre teve muito destaque e projeção. Inclusive, foi um dos principais nomes do Corinthians na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.