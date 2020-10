Negativo para Covid-19, Cristiano Ronaldo é reforço fundamental para a Juventus de Pirlo

Depois de 19 dias, o jogador está liberado para deixar o isolamento

Quase 20 dias depois de teste positivo para Covid-19 pela primeira vez, Cristiano Ronaldo está liberado para deixar o isolamento e voltar a atuar pela . E vai ser um reforço importante para Andrea Pirlo, que viu o rendimento da equipe cair sem seu principal jogador.

Enquanto servia à seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo recebeu um resultado positivo para a presença do coronavírus e foi afastado imediatamente da atividades de grupo e isolado em sua casa - o que, inclusive, gerou polêmica nos reguladores sanitários da , que acusaram o camisa 7 de ter descumprido protocolos de segurança . Nesta seta-feira (30), 19 dias depois, a Juventus emitiu nota informando que o jogador está curado.

A Covid tirou Ronaldo da partida de pela Liga das Nações, além de compromissos importantes da Juve na e na Liga dos Campeões - incluindo o tão esperado reencontro com Lionel Messi. E os números mostram como ele fez falta.

Na temporada, foram dois jogos do clube italiano com Ronaldo em campo contra quatro sem ele - e a diferença de pontos ganhos é de apenas um. Jogando com o camisa 7, a Juve teve uma vitória e um empate - aproveitamento de 66,7% -, enquanto em sua ausência tem uma vitória, dois empates e uma derrota - o que equivale a 41,7%.

Sem a referência no ataque, a média de chutes a gol por partida também caiu na Juve, de 14 para 13,3 e, mesmo com mais jogos disputados, o número de gols da Juve na ausência de CR7 também é menor, vai de cinco - com ele - para quatro, ou seja, de 2,5 por jogo para apenas um.

E é nos momentos de dificuldade que Ronaldo faz mais falta. Contra o , pela Liga dos Campeões, a Juve sai na frente e se manteve assim até o final, mas contra o Barcelona, de Lionel Messi, quando saiu perdendo, não conseguiu reverter o placar apesar das várias tentativas de Álvaro Morta .

Ocupando apenas a quinta colocação na tabela do Campeonato Italiano, a Juve precisa de seu artilheiro e principal jogador o quanto antes para não se complicar ainda mais. Agora que voltou a testa negativo, Ronaldo já deve estar a disposição de Pirlo para o jogo do final de semana, contra o Spezia, fora de casa . E se depender do que mostrou nas redes sociais, o português volta na mesma forma de antes.