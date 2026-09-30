Necessidade de esclarecimento após gesto de frustração: reunião de crise por causa de Cristiano Ronaldo?

O jornal português A Bola noticia uma reunião de crise, realizada nesta quarta-feira, entre Ronaldo, o técnico da seleção Jorge Jesus e o presidente da federação, Pedro Proença, para esclarecer a situação tensa.

Antes disso, já teria acontecido uma conversa entre a estrela ofensiva e Jesus. Segundo informações do jornal, ela transcorreu bem e deixou uma impressão positiva em ambas as partes envolvidas. Agora, espera-se que as "tensões" internas tenham sido resolvidas. O Record também escreve sobre um acordo entre jogador e treinador.

Ronaldo, de forma surpreendente, não entrou em campo na partida mais recente da Nations League contra a Noruega (2 a 1) e, em vez disso, passou todo o jogo no banco de reservas. Isso obviamente causou grande frustração no astro do Al-Nassr, afinal, após o fim da partida, ele não foi com a equipe até os torcedores que viajaram para acompanhar o jogo e, em vez disso, desapareceu sozinho nos corredores internos do estádio.

A última vez que Ronaldo não foi utilizado em uma partida oficial da Seleção, embora teoricamente tivesse condições de jogo, foi na Eurocopa de 2008, em uma derrota por 2 a 0 para a Suíça na fase de grupos. Desde então, sempre que esteve no elenco, somou ao menos um minuto em campo.

"Meu plano era colocá-lo no segundo tempo, mas o andamento do jogo indicou outra coisa. Não fazia sentido colocar um atacante com as características dele", explicou Jesus sobre a não utilização de Ronaldo.

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Cristiano Ronaldo também perdeu o treino com Portugal?

Além disso, o A Bola informou que Ronaldo também não teria participado do treino seguinte dos portugueses antes do próximo jogo contra a Dinamarca. A própria federação aparentemente justificou isso com um equipamento insuficiente, de que o jogador de 41 anos precisaria para sua sessão de treino.

Por isso, é de se esperar que Ronaldo entre em campo no duelo contra os dinamarqueses (quinta-feira, 20h45). Com seis pontos em dois jogos, Portugal, mesmo sem a ajuda de seu astro, ocupa atualmente a liderança do Grupo 4. Com uma vitória sobre os escandinavos, a Seleção poderia fechar um primeiro turno perfeito.