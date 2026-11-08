O NEC conquistou uma vitória espetacular sobre o FC Utrecht na noite de domingo. A equipe de Nijmegen venceu por 3 a 2 no estádio Galgenwaard, apesar de os donos da casa terem reagido duas vezes na partida. A derrota aumenta as preocupações do técnico do FC Utrecht, Anthony Correia. Após oito jogos do campeonato sem vencer, o NEC finalmente voltou a conquistar uma vitória.

Correia fez quatro mudanças no FC Utrecht: Vasilis Barkas, Per Kloosterboer, Artem Stepanov e Ángel Alarcón começaram como titulares. Kloosterboer ganhou a vaga na lateral esquerda no lugar de Arthur Zagré, enquanto Oualid Agougil começou no banco e Marius Broholm atuou como camisa 10. No NEC, Dušan Tadic, Mitchel Bakker e Gabriel Brás estiveram entre os titulares, assim como Deveron Fonville, de volta após uma lesão.

O FC Utrecht começou com intensidade e pressionou os visitantes desde o início. Yoann Cathline teve uma chance de finalizar aos três minutos, mas seu chute parou nas mãos de Gonzalo Crettaz. Aos 20 minutos, o atacante caiu na área, mas o árbitro Erwin Blank não viu motivo para marcar pênalti.

O time da casa continuou perigoso, e Stepanov acertou a rede pelo lado de fora aos 25 minutos. O NEC foi mais eficiente e abriu o placar aos 34, quando Kevin Kers cabeceou um cruzamento para o gol: 1 a 0. Quatro minutos depois, Tadic ampliou a vantagem, e a equipe de Nijmegen foi para o intervalo com uma margem confortável.

Depois do intervalo, o FC Utrecht partiu em busca de diminuir a diferença, e Dani de Wit logo cabeceou na rede pelo lado de fora. Aos 56 minutos, saiu o gol que deixou o placar em 2 a 1: Alarcón avançou e Cathline completou para o gol com facilidade. A alegria no Galgenwaard, porém, durou pouco.

Apenas dois minutos depois, o NEC marcou novamente com Tadić, que fez seu segundo gol e deixou o placar em 3 a 1. Correia reagiu imediatamente e colocou Nordin Amrabat, Adrian Blake e Agougil em campo. As mudanças deram novo ânimo ao Utrecht, e De Wit cabeceou para marcar o segundo gol da equipe aos 64 minutos: 3 a 2.

O FC Utrecht percebeu a oportunidade e teve várias chances de empatar. Aos 68 minutos, o goleiro do NEC, Crettaz, saiu muito do gol, mas Matisse Didden chutou para fora diante da meta vazia. Dez minutos depois, Didden chegou perto novamente, mas, dessa vez, Crettaz evitou o gol com uma bela defesa.

Blake também teve uma ótima oportunidade, mas o reserva parou em Crettaz, enquanto Agougil viu seu chute passar pouco acima do gol.

O NEC resistiu e encerrou uma sequência de oito partidas do campeonato sem vitória. A equipe de Nijmegen ultrapassou o adversário na tabela e agora ocupa a 11ª posição. Para o FC Utrecht, foi mais um enorme revés. O time de Correia está em 14º lugar.