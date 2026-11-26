O NEC surpreendeu na Europa League. O time de Nijmegen venceu o Stade Rennes por 3 a 1, chegou aos dez pontos e agora ocupa a oitava posição na tabela.
Logo no início, o NEC teve chances suficientes para abrir o placar. Dusan Tadic chegou perto aos seis minutos, mas ainda não estava com a pontaria em dia.
Aos 20 minutos, o NEC marcou. O goleiro afastou um chute de longe de Darko Nejasmic, mas Bryan Linssen aproveitou o rebote para empurrar a bola para a rede.
Depois do gol do NEC, o Rennes saiu da defensiva. Gonzalo Crettaz ainda conseguiu defender uma finalização de Mahamadou Nagida, mas Adrien Thomasson deixou tudo igual.
O francês de 32 anos recebeu a bola de Sebastian Szymanski, ex-jogador do Feyenoord, na entrada da área e chutou. A bola desviou no caminho, sem dar chance de defesa a Crettaz: 1 a 1.
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Pouco antes do intervalo, Linssen teve uma grande chance de recolocar o NEC à frente. Ele recebeu um cruzamento perfeito pela esquerda, mas cabeceou cerca de meio metro para fora.
Os dois times criaram chances no segundo tempo. O reserva Willum Willumsson quase marcou de cabeça após um cruzamento preciso de Tadic, mas também mandou a bola para fora.
A 15 minutos do fim, o NEC voltou a levar perigo. Tadic lançou Clement Bisschoff, que foi derrubado na área por um defensor do Rennes.
O árbitro marcou pênalti, e Tjaronn Chery aproveitou. O jogador da seleção do Suriname não deu chance ao goleiro, embora ele tenha acertado o canto: 2 a 1.
Na reta final, o NEC encontrou mais espaços porque o Rennes buscava o empate. Depois de Tadic e Bisschof desperdiçarem duas chances, este último marcou aos 86 minutos. Ele finalizou com precisão no canto próximo: 3 a 1.