'NEC contrata goleiro da Copa do Mundo por um milhão de euros'

Mladen Jurkas está prestes a se transferir para o NEC, segundo informou o jornalista especializado em transferências Rudy Galetti nesta quarta-feira no X. O clube de Nijmegen pagará um milhão de euros pelo goleiro, que vem do FK Borac Banja Luka.

Jurkas (18) integrou a seleção da Bósnia-Herzegovina na Copa do Mundo, que perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos nas oitavas de final. O jovem goleiro atuou, aliás, como reserva.

Jurkas, cobiçado pelo NEC, conquistou o título nacional com o FK Borac na última temporada. Além disso, disputou quatro partidas pela seleção sub-21 da Bósnia-Herzegovina, inclusive em uma partida das eliminatórias do Campeonato Europeu contra a seleção sub-21 da Holanda.

Galetti escreve no X que a transferência de um milhão de euros está quase fechada. Ainda não está claro por quantas temporadas Jurkas vai assinar contrato no De Goffert.

Jurkas é um goleiro de 1,93 metro de altura, com um valor de transferência de 700.000 euros. Ele já disputou seis partidas na primeira divisão da Bósnia.

O NEC busca reforços para o gol devido à saída de Jasper Cillessen, com quem não foi possível chegar a um acordo sobre um novo contrato. Além disso, o terceiro goleiro, Rijk Janse, deixou o clube sem custo de transferência.